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De reformas fiscales al viaje de Milei a Brasil: el Gobierno ordenó la semana y publicó la agenda de actividades post Mundial

Con la mira puesta en retomar la iniciativa política tras el cierre del Mundial 2026 en Estados Unidos, el Ejecutivo oficializó un cronograma cargado de definiciones que incluye anuncios económicos de Luis Caputo, acuerdos con las provincias y una nueva gira internacional de Javier Milei.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El mandatario tendrá una serie de actividades que fueron publicadas de manera oficial por el área de Prensa del Gobierno.
El mandatario tendrá una serie de actividades que fueron publicadas de manera oficial por el área de Prensa del Gobierno.
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Una vez finalizado el Mundial 2026 con la derrota de la Selección Argentina ante España por 1 a 0, el gobierno de Javier Milei dio a conocer el adelanto de la agenda oficial con las principales actividades previstas para los próximos días. Desde la Casa Rosada buscan imprimirle dinamismo a la gestión mediante un paquete de medidas que abarca frentes clave: desde modificaciones en la estructura impositiva para brindar certezas al sector privado hasta señales concretas de articulación federal tras los constantes reclamos de los mandatarios provinciales por el parate de la obra pública.

El cronograma diseñado por el Poder Ejecutivo combina una intensa actividad legislativa y ejecutiva en Buenos Aires con la proyección internacional e institucional de Javier Milei. De esta manera, se desplegará una hoja de ruta ordenada que comenzará con las habituales conferencias de prensa de Adrián Ravier; continuará con acuerdos estratégicos de infraestructura; seguirá con la participación del presidente argentino en un foro político en Brasil, donde además se reunirá con Flávio Bolsonaro; y culminará con su presencia en la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

Día por día: el cronograma de actividades del Gobierno del 21 al 26 de julio

Martes 21

11:00 hs: el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada para repasar los temas centrales de la coyuntura.

13:00 hs: se llevará a cabo una nueva reunión de la Mesa Política del oficialismo con el objetivo de ajustar la estrategia legislativa y de gestión de cara a los próximos meses.

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Miércoles 22

Anuncio económico: el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda junto a representantes de las principales cámaras empresarias para presentar el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal.

Firma de convenios por obra pública: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibirán al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para sellar formalmente el traspaso de la gestión de obras viales nacionales a la órbita provincial.

Viernes 24

Viaje internacional: por la noche, el presidente Javier Milei partirá rumbo a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, un encuentro de perfil conservador donde compartirá escenario con referentes políticos de la región como Flávio Bolsonaro.

Domingo 26

Cierre institucional: el Presidente asistirá a la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, consolidando el vínculo del Poder Ejecutivo con los referentes del sector agroindustrial argentino.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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