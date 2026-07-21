VIDEO | El capitán volvió a su tierra: así recibieron a Messi en Argentina tras la final del Mundial 2026

La llegada de Messi a la Argentina tras el Mundial 2026. Foto: X/@SC_ESPN

Lionel Messi ya se encuentra en Rosario para disfrutar de un merecido descanso después de la intensa participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El capitán albiceleste arribó este martes 21 de julio por la mañana al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y, desde allí, se trasladó hasta su residencia ubicada en el barrio privado Kentucky, en la ciudad de Funes.

Luego de varias semanas de máxima exigencia deportiva, el rosarino eligió regresar a su tierra natal para compartir tiempo con su familia y recuperarse tanto física como emocionalmente antes de retomar la actividad con Inter Miami.

Así recibieron a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial 2026. Video: Instagram/cadena3rosario

La llegada de Messi generó una gran expectativa entre los fanáticos y la prensa, aunque el futbolista mantuvo el habitual perfil bajo que caracteriza sus regresos a Rosario. Como ocurre cada vez que vuelve a la ciudad, el operativo de seguridad fue importante para preservar la tranquilidad del jugador y de su entorno.

Un descanso necesario tras el Mundial

La Copa del Mundo representó un enorme desgaste para Lionel Messi, quien volvió a ser uno de los grandes protagonistas del seleccionado argentino. A sus 39 años, el capitán demostró nuevamente su vigencia al liderar al equipo durante todo el certamen, aportando experiencia, liderazgo y un alto nivel futbolístico.

Tras la final del Mundial, el cuerpo técnico de Inter Miami le otorgó algunos días de licencia para que pueda recuperarse antes de reincorporarse a los entrenamientos con el conjunto estadounidense.

Lionel Messi ya está en Argentina. Foto: REUTERS

Durante su estadía en Funes, Messi compartirá tiempo con Antonela Roccuzzo y sus hijos, aprovechando la tranquilidad de su residencia, un lugar que suele elegir cada vez que visita Rosario.

Cuándo volverá a jugar Lionel Messi post Mundial 2026

Una vez finalizado su descanso, Messi regresará a Estados Unidos para sumarse nuevamente a Inter Miami, que afrontará la segunda parte de la temporada con el objetivo de mantenerse como protagonista tanto en la MLS como en las competencias internacionales.

¿Cuándo volverá a jugar Messi para el Inter Miami? Foto: Reuters (Sam Navarro)

El club estadounidense espera contar cuanto antes con su máxima figura, aunque el regreso dependerá de la evolución física del futbolista luego del exigente calendario que implicó el Mundial.

Mientras tanto, Rosario vuelve a convertirse en el refugio elegido por el mejor futbolista del mundo. Allí, rodeado de familiares y amigos, Messi buscará recargar energías antes de afrontar un nuevo desafío con la camiseta de Inter Miami, en una temporada que todavía promete emociones y nuevos objetivos para el capitán argentino.