El mapa del Dibu Martínez en Mar del Plata: los lugares que marcaron su infancia y forjaron la leyenda

Los lugares que forjaron al Dibu en Mar del Plata Foto: 0223

Mar del Plata tiene postales conocidas por todos: la Rambla, el Torreón, el puerto, las playas del centro y el movimiento turístico de cada verano. Pero la historia más íntima de Emiliano “Dibu” Martínez se escribió lejos de ese ruido, en una zona más silenciosa y familiar: el barrio El Jardín, en el sur de la ciudad. Allí nació y dio sus primeros pasos el arquero que años después sería decisivo para que Argentina volviera a levantar una Copa del Mundo.

El Jardín se caracteriza por sus calles tranquilas, viviendas bajas, espacios verdes y una vida de barrio muy marcada, muy diferente al ritmo del centro marplatense. Está ubicado cerca del Bosque Peralta Ramos, uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, lo que le da a la zona un aire residencial, familiar y alejado del circuito turístico más tradicional.

En ese escenario, el Dibu era apenas “Emi”: un chico que jugaba en la plaza, armaba arcos con lo que tenía a mano y empezaba a construir, sin saberlo, una identidad que después trasladaría a los estadios más importantes del mundo. Según recordó su padre, en aquella plaza se improvisaban entrenamientos con bolsos como postes, pelotas colgadas de los árboles y ejercicios caseros para fortalecer las piernas.

La plaza del barrio: el primer arco de un campeón del mundo

Hay lugares que no aparecen en los grandes mapas turísticos, pero que explican mejor que nadie el origen de una figura. Para el Dibu, la plaza del barrio El Jardín fue mucho más que un espacio de juegos: fue su primer estadio, su primer desafío y el sitio donde empezó a descubrir que el arco podía ser su destino.

El barrio El Jardín está en el sur de la ciudad Foto: 0223

El propio Martínez, después de consagrarse en Qatar 2022, volvió a conectar aquella final histórica con sus raíces marplatenses. Dijo que la jugó “como si estuviera en Mar del Plata” y la comparó con estar en la plaza del Barrio Jardín, una frase que resume el peso emocional de ese lugar en su carrera.

Mural gigante del Dibu en la plaza donde atajaba de chico Foto: 0223

Esa imagen es poderosa para entender al arquero: antes de la atajada a Kolo Muani, antes de los penales, antes del Aston Villa y de la Selección Argentina, hubo un chico que se tiraba sobre tierra, pasto y veredas marplatenses para defender dos piedras o dos bolsos. El Dibu nunca cortó ese hilo. Lo transformó en carácter.

Bosque Peralta Ramos: el paisaje histórico que rodeó su infancia

Muy cerca del barrio donde creció Martínez se encuentra el Bosque Peralta Ramos, una reserva forestal y barrio residencial de Mar del Plata que forma parte de la identidad del sur de la ciudad. Sus orígenes se remontan a tierras vinculadas a Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata, y con el tiempo se consolidó como una zona arbolada, con coníferas, eucaliptos y chalets integrados al paisaje.

La historia del bosque ayuda a entender el entorno donde se crió el Dibu: una Mar del Plata distinta, menos turística, más barrial y ligada a los espacios abiertos. En la década de 1960 comenzaron los loteos y la urbanización del área, acompañados por forestación, apertura de calles y servicios que transformaron ese sector del sur marplatense.

Ese contraste entre naturaleza, periferia y vida comunitaria es parte del ADN que el arquero llevó consigo. El Dibu no salió de una postal de lujo: salió de una Mar del Plata profunda, trabajadora y familiar, donde el talento debía mezclarse con sacrificio.

General Urquiza, el club humilde donde empezó todo

Si El Jardín fue el punto de partida emocional, el Club Atlético General Urquiza fue uno de los primeros lugares donde el sueño empezó a tomar forma. La institución está ubicada en el tradicional barrio de la Terminal Vieja y fue fundada el 11 de septiembre de 1914, primero bajo el nombre de Club Nacional.

Emiliano y su hermano Alejandro, en Urquiza Foto: La Capital

Con más de un siglo de historia, General Urquiza se convirtió en uno de los clubes emblemáticos del fútbol marplatense. Fue fundador de la antigua Asociación Marplatense de Fútbol y conquistó títulos locales en 1915, 1925, 1944 y 2014, además de desarrollar disciplinas como básquet y ciclismo.

Allí el Dibu empezó a atajar siendo muy chico, incluso con jugadores más grandes porque no siempre había una categoría exacta para su edad. Esa experiencia temprana lo obligó a competir, a imponerse y a hacerse fuerte desde abajo.

General Urquiza representa una parte esencial de su historia: el club de barrio como fábrica silenciosa de sueños, ese lugar donde los chicos aprenden no solo a jugar, sino también a pertenecer.

Talleres y San Isidro: las otras escalas marplatenses antes de Independiente

El camino formativo del Dibu en Mar del Plata no se detuvo en Urquiza. También pasó por Talleres y San Isidro, otros clubes de la ciudad que fueron parte de su crecimiento antes de dar el salto a Independiente de Avellaneda.

En San Isidro, según reconstrucciones periodísticas locales, entrenó de la mano de formadores que marcaron su etapa inicial, incluso en condiciones precarias, con prácticas en espacios públicos y sin demasiados recursos.

Ese recorrido muestra una verdad que muchas veces se pierde detrás de los flashes: la carrera de un campeón no se construye de un día para el otro. Se arma con viajes, pruebas, clubes, entrenadores, familia y una enorme capacidad para sostener el deseo cuando todavía nadie asegura nada.

El puerto, el sacrificio familiar y una Mar del Plata trabajadora

La historia del Dibu también está atravesada por el esfuerzo de sus padres, Susana y Alberto. Su madre trabajaba limpiando casas y su padre era fletero en el puerto, un dato que conecta la vida familiar del arquero con otro territorio histórico de Mar del Plata: el barrio portuario.

En Mar del Plata bautizaron una calle con el nombre del Dibu Foto: 0223

El puerto marplatense tiene una historia propia, marcada por la inmigración, la pesca y el trabajo. Sus obras comenzaron a comienzos del siglo XX y el barrio fue conocido durante años como “Pueblo de Pescadores”, una zona construida alrededor de familias trabajadoras y de la industria pesquera.

Ese paisaje de esfuerzo, madrugadas y oficios también ayuda a explicar la mentalidad del Dibu. Su historia no es solo deportiva: es una historia social, familiar y profundamente marplatense.

De las calles de tierra a la gloria: por qué Mar del Plata sigue estando en cada atajada

El Dibu Martínez suele recordar sus orígenes con orgullo. En un homenaje en su ciudad, remarcó que nació en un barrio de calles de tierra y llegó a ser campeón del mundo, una frase que convirtió su recorrido en símbolo para miles de chicos.

Mar del Plata también lo adoptó como emblema: murales, gigantografías y homenajes urbanos mantienen vivo el vínculo entre el arquero y su ciudad natal. En distintos puntos, su figura aparece como recordatorio de que la gloria mundial también puede nacer en una plaza de barrio.

Por eso, recorrer los lugares donde se crió el Dibu es mucho más que seguir la biografía de un futbolista. Es entrar en una Mar del Plata menos obvia, más íntima y más real. El Jardín, el Bosque Peralta Ramos, General Urquiza, Talleres, San Isidro y el puerto forman parte de un mismo mapa: el mapa secreto de un chico que soñó demasiado grande y terminó atajando para todo un país.