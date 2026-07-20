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Cómo será el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe: fútbol, pádel, tenis y servicios premium

Ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento de Funes, el emprendimiento transformará un histórico predio santafesino y apuesta por reunir en un solo lugar comercios, actividades recreativas y deportes.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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la familia de Antonela Roccuzzo avanza con un ambicioso proyecto inmobiliario que promete cambiar una de las zonas de mayor crecimiento de Santa Fe.
la familia de Antonela Roccuzzo avanza con un ambicioso proyecto inmobiliario que promete cambiar una de las zonas de mayor crecimiento de Santa Fe. Foto: Instagram / antonelaroccuzzo.
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Mientras Lionel Messi continúa enfocado en su carrera deportiva post Mundial 2026, la familia de Antonela Roccuzzo impulsa un importante proyecto inmobiliario y comercial en la ciudad santafesina de Funes. La iniciativa, bautizada Raíces de Funes, contempla la transformación de un histórico terreno de cuatro hectáreas en un espacio multifuncional con propuestas comerciales, deportivas y de servicios.

El desarrollo apunta a convertir una de las esquinas más transitadas de la localidad en un nuevo polo urbano, pensado para acompañar el crecimiento residencial que experimenta Funes en los últimos años.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram.
La familia de Antonela Roccuzzo avanza con un ambicioso proyecto inmobiliario que promete cambiar una de las zonas de mayor crecimiento de Santa Fe. Foto: Instagram /antonelaroccuzzo.

El histórico predio que será transformado en un lujoso complejo

Raíces de Funes estará ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la calle Almafuerte, un punto estratégico por su cercanía a barrios privados y por su fácil acceso desde distintos sectores de la región.

El terreno perteneció durante años a la emblemática propiedad conocida como “L’Alicia”, que fue adquirida por familiares de Antonela Roccuzzo luego de un proceso de negociaciones. A partir de esa compra comenzó a tomar forma el proyecto, que busca darle un nuevo uso al espacio y responder a la creciente demanda de servicios de una ciudad en plena expansión.

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Así será el exclusivo complejo de la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe.
El proyecto Raíces de Funes contempla la transformación de un histórico predio de cuatro hectáreas en un moderno polo que combinará comercios, gastronomía, hotelería y espacios deportivos. Foto: Instagram / infofunes.

La propuesta se enmarca en una tendencia cada vez más frecuente en Funes: la reconversión de antiguas quintas en complejos que concentran gastronomía, comercios, espacios recreativos y prestaciones para los vecinos, evitando que deban trasladarse a Rosario u otras ciudades cercanas para acceder a determinados servicios.

Gastronomía, deporte y más: cómo será el complejo Raíces de Funes

El plan maestro contempla una amplia variedad de propuestas distribuidas en un mismo predio. Entre ellas habrá locales gastronómicos, espacios comerciales, un sector educativo, hotelería y diferentes servicios orientados tanto a residentes como a visitantes.

Así será el exclusivo complejo de la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe.
La iniciativa impulsada por los familiares de Antonela Roccuzzo busca convertir una de las esquinas más estratégicas de Funes en un centro de servicios pensado para acompañar el crecimiento de la ciudad. Foto: Instagram / infofunes.

Uno de los principales atractivos será el área deportiva. El complejo contará con canchas de fútbol y de pádel, además de dos canchas de tenis de césped natural, una característica poco habitual incluso entre los desarrollos premium de la región.

Además, las construcciones ya existentes en el terreno, entre ellas una vivienda principal de tres dormitorios y una casa para huéspedes, serán incorporadas al nuevo diseño para integrarse al funcionamiento general del emprendimiento.

Así será el exclusivo complejo de la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe.
El emprendimiento reunirá propuestas comerciales, gastronómicas, educativas y deportivas, con instalaciones premium que incluirán un exclusivo sector destinado al tenis. Foto: Instagram / infofunes.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

Actualmente, los responsables del desarrollo trabajan en la definición final del plan maestro que dará forma a Raíces de Funes. La iniciativa busca convertirse en un ecosistema de servicios donde convivan actividades comerciales, deportivas, gastronómicas y recreativas.

Así será el exclusivo complejo de la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe.
Ubicado sobre la Ruta 9, el desarrollo apunta a convertirse en un nuevo punto de referencia para residentes y visitantes con una propuesta integral de servicios y entretenimiento. Foto: Instagram / infofunes.

Con este emprendimiento, la familia de Antonela Roccuzzo apuesta por consolidar su presencia empresarial en Santa Fe a través de un proyecto de gran escala que acompañe el crecimiento urbano de Funes y ofrezca una nueva propuesta para la región.

Antonela RoccuzzoLionel MessiProyecto
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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