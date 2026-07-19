Menú fusión y vino propio: cómo es y cuánto cuesta comer en Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez en Italia

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo no solo comparten una historia de amor y una familia, sino también un proyecto gastronómico que rápidamente se convirtió en uno de los lugares más comentados de Milán, Italia. Se trata de Coraje Milano, un restaurante que combina sabores argentinos e italianos con una propuesta moderna y una fuerte impronta personal.

Ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad italiana, el espacio invita a disfrutar de una experiencia gastronómica que rinde homenaje a las raíces de la pareja, con platos tradicionales reinterpretados y recetas cargadas de historia.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

Cómo nació Coraje Milano y dónde queda el restaurante de Lautaro Martínez

Coraje Milano abrió sus puertas en 2022 como un proyecto impulsado por el delantero de la Selección argentina y del Inter de Milán junto a su esposa, Agustina Gandolfo. El nombre del restaurante hace referencia al valor y la determinación que marcaron el camino de ambos desde Mendoza hasta Italia.

El local está ubicado en Via Marco Formentini, 9, 20121, una de las calles más emblemáticas de Milán y reconocida por su oferta gastronómica y cultural. El restaurante se caracteriza por un ambiente elegante y contemporáneo, donde predominan los materiales nobles, la iluminación cálida y una cocina abierta que permite observar parte del trabajo de los chefs.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

El restaurante se divide en dos: en la planta baja se sirven desayunos, almuerzos y meriendas, mientras que el piso superior está reservado para las cenas. Allí, los comensales disfrutan de un ambiente que combina un estilo clásico y moderno, con una imponente chimenea que se convierte en el centro de todas las miradas.

Cuánto cuesta comer en Coraje Milano: los precios de almuerzos y cenas

Comer en Coraje Milano tiene un costo que varía según el momento del día y la experiencia elegida. En promedio, el gasto oscila entre 40 y 70 euros por persona, tanto para almuerzos como para cenas.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

Entre los platos más destacados de la carta se encuentran:

Empanadas artesanales: 12,5 euros.

Risotto Coraje: entre 26 y 28 euros.

Postres y propuestas de autor con influencias argentinas e italianas.

Los valores pueden variar según la temporada o las sugerencias del chef, aunque el restaurante mantiene una propuesta gastronómica de nivel medio-alto dentro de la escena culinaria milanesa.

Qué ofrece el menú fusión de Coraje Milano, el restaurante italiano de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La cocina de Coraje Milano apuesta por una fusión entre la gastronomía argentina e italiana, combinando ingredientes tradicionales de ambos países con técnicas contemporáneas.

En la carta conviven pastas frescas, risottos, carnes, pescados y entradas de inspiración argentina, como las empanadas. Además, uno de los detalles más emotivos del menú es la tostada con manteca y dulce de leche, creada como un homenaje a la abuela de Agustina Gandolfo y a los desayunos de su infancia.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram.

La propuesta busca ofrecer una experiencia que combine identidad, tradición e innovación, con recetas que reflejan la historia personal de la pareja y el vínculo entre Argentina e Italia.