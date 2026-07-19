Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Atención presencial de ANSES: qué cambia con el nuevo sistema de turnos y cómo elegir la oficina para hacer trámites

ANSES implementó cambios en el sistema de turnos presenciales para agilizar la atención y brindar mayor flexibilidad a los usuarios. A partir de ahora, quienes necesiten realizar trámites podrán elegir la oficina donde desean ser atendidos sin depender del domicilio registrado, lo que permitirá reducir restricciones geográficas, optimizar los tiempos de espera y facilitar el acceso a jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
ANSES implementó cambios en el sistema de turnos presenciales para agilizar la atención y brindar mayor flexibilidad a los usuarios.
ANSES implementó cambios en el sistema de turnos presenciales para agilizar la atención y brindar mayor flexibilidad a los usuarios. Foto: -
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una modificación clave en el sistema de turnos presenciales del organismo que busca modernizar la atención y simplificar el acceso a los servicios que brinda. Así, esta medida forma parte de una estrategia orientada a optimizar la gestión de trámites, reducir tiempos de espera y adecuar el funcionamiento de las oficinas a una demanda cada vez más dinámica por parte de los ciudadanos.

De esta forma, el nuevo esquema facilitaría el acceso a las oficinas, agilizaría la atención presencial y mejoraría la experiencia de los usuarios a la hora de gestionar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, prestaciones sociales y otros trámites. Además, la iniciativa apunta a hacer más eficiente la organización de los turnos, evitando demoras y permitiendo una distribución más ordenada de la atención en las distintas oficinas del país.

La iniciativa de ANSES apunta a hacer más eficiente la organización de los turnos. Foto: anses

¿Cuáles son las modificaciones que impuso ANSES en cuanto a turnos presenciales?

El cambio principal que introdujo ANSES es que permitirá a las personas que necesiten realizar un trámite la elección de la oficina en la que desean ser atendidas, sin depender de la cercanía con el domicilio registrado que era el sistema que regía anteriormente. Aunque esta modalidad quería organizar la atención y evitar traslados innecesarios, generaba muchos inconvenientes para quienes no se encontraban en su residencia.

Lo que anteriormente era una dificultad en el acceso a los turnos como estar de viaje o trabajar en una localidad distinta al domicilio, quedaron sin efecto y cada persona podrá elegir la oficina que mejor se adapte a sus necesidades.

Contenido Recomendado

Jubilaciones ANSES:de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto
Cada persona podrá elegir la oficina que mejor se adapte a sus necesidades dentro del territorio argentino. Foto: ANSES

El objetivo principal de esta medida es mejorar la distribución de la demanda entre las distintas oficinas del país para optimizar los tiempos de atención y evitar la saturación en determinados puntos.

Entre las principales modificaciones del nuevo sistema se destacan:

  • Más opciones para seleccionar el lugar donde efectuar los trámites.
  • Menor necesidad de realizar desplazamientos innecesarios.
  • Reducción de las limitaciones geográficas.
  • Distribución más equilibrada de la demanda entre las distintas oficinas.
  • Mejora en la eficiencia de los tiempos de atención.
  • Mayor facilidad de acceso para las personas que se encuentran alejadas de su domicilio habitual.

¿Cómo sacar un turno presencial de ANSES?

  1. Accedé al sistema: Ingresá a la plataforma oficial de ANSES, entrá en la sección Trámites y servicios y seleccioná la opción Turnos.
  2. Elegí el trámite: Seleccioná la gestión o consulta que necesitás realizar y verificá que contás con toda la documentación requerida para ese procedimiento.
  3. Completá tus datos: Ingresá tu número de CUIL y el código de verificación que aparece en pantalla. Después, hacé clic en Continuar.
  4. Revisá tu información de contacto: Confirmá que tu número de teléfono y tu dirección de correo electrónico estén correctos y actualizados.
  5. Seleccioná la sucursal, fecha y horario: Indicá la provincia, elegí la oficina donde querés ser atendido (podés optar por la más cercana a tu domicilio) y elegí el día y el horario disponibles que mejor se adapten a vos.
  6. Finalizá la solicitud: Una vez confirmado el turno, el sistema te asignará un número de registro. Conservá o imprimí el comprobante para presentarlo el día de la atención.
ANSESJubilados
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Decretaron feriado para este lunes 20 de julio:por qué habrá un fin de semana largo

    Decretaron feriado para este lunes 20 de julio: por qué habrá un fin de semana largo

  2. Final del Mundial 2026:cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes durante Argentina - España

    Final del Mundial 2026: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes durante Argentina - España

  3. PAMI cambió las reglas de sus credenciales:cuáles sirven y cuáles ya no aceptan

    PAMI cambió las reglas de sus credenciales: cuáles sirven y cuáles ya no aceptan

  4. Además de las cábalas:la oración a San Expedito que miles de argentinos rezan para iluminar a la Selección antes de la final contra España

    Además de las cábalas: la oración a San Expedito que miles de argentinos rezan para iluminar a la Selección antes de la final contra España

  5. El fin de una era:una histórica cadena de farmacias low cost cerró todos sus locales en Argentina

    El fin de una era: una histórica cadena de farmacias low cost cerró todos sus locales en Argentina
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados:cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados: cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

El Gobierno retiró las piedras que homenajean a las víctimas del COVID-19 en Plaza de Mayo ante la final del Mundial entre Argentina y España

Cambios en el Gobierno:Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

Reino Unido rechazó la protesta argentina por el paso del HMS Medway cerca de las Islas Malvinas y presentó una contranota diplomática

Economía

Jubilaciones ANSES:de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

Deportes

Donald Trump, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:“Es difícil apostar contra Lionel Messi”

Donald Trump, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: “Es difícil apostar contra Lionel Messi”

Donald Trump le preguntó a Claudio “Chiqui” Tapia si quería “repetir” el título en la previa de la final de Argentina y España

Leonor y Sofía acompañarán por primera vez a los Reyes de España en un viaje oficial al extranjero:estarán en la final del Mundial

Histórico acuerdo aéreo entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay:avanzan hacia un “Cielo Único” al estilo europeo