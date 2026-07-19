Atención presencial de ANSES: qué cambia con el nuevo sistema de turnos y cómo elegir la oficina para hacer trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una modificación clave en el sistema de turnos presenciales del organismo que busca modernizar la atención y simplificar el acceso a los servicios que brinda. Así, esta medida forma parte de una estrategia orientada a optimizar la gestión de trámites, reducir tiempos de espera y adecuar el funcionamiento de las oficinas a una demanda cada vez más dinámica por parte de los ciudadanos.
De esta forma, el nuevo esquema facilitaría el acceso a las oficinas, agilizaría la atención presencial y mejoraría la experiencia de los usuarios a la hora de gestionar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, prestaciones sociales y otros trámites. Además, la iniciativa apunta a hacer más eficiente la organización de los turnos, evitando demoras y permitiendo una distribución más ordenada de la atención en las distintas oficinas del país.
¿Cuáles son las modificaciones que impuso ANSES en cuanto a turnos presenciales?
El cambio principal que introdujo ANSES es que permitirá a las personas que necesiten realizar un trámite la elección de la oficina en la que desean ser atendidas, sin depender de la cercanía con el domicilio registrado que era el sistema que regía anteriormente. Aunque esta modalidad quería organizar la atención y evitar traslados innecesarios, generaba muchos inconvenientes para quienes no se encontraban en su residencia.
Lo que anteriormente era una dificultad en el acceso a los turnos como estar de viaje o trabajar en una localidad distinta al domicilio, quedaron sin efecto y cada persona podrá elegir la oficina que mejor se adapte a sus necesidades.
El objetivo principal de esta medida es mejorar la distribución de la demanda entre las distintas oficinas del país para optimizar los tiempos de atención y evitar la saturación en determinados puntos.
Entre las principales modificaciones del nuevo sistema se destacan:
- Más opciones para seleccionar el lugar donde efectuar los trámites.
- Menor necesidad de realizar desplazamientos innecesarios.
- Reducción de las limitaciones geográficas.
- Distribución más equilibrada de la demanda entre las distintas oficinas.
- Mejora en la eficiencia de los tiempos de atención.
- Mayor facilidad de acceso para las personas que se encuentran alejadas de su domicilio habitual.
¿Cómo sacar un turno presencial de ANSES?
- Accedé al sistema: Ingresá a la plataforma oficial de ANSES, entrá en la sección Trámites y servicios y seleccioná la opción Turnos.
- Elegí el trámite: Seleccioná la gestión o consulta que necesitás realizar y verificá que contás con toda la documentación requerida para ese procedimiento.
- Completá tus datos: Ingresá tu número de CUIL y el código de verificación que aparece en pantalla. Después, hacé clic en Continuar.
- Revisá tu información de contacto: Confirmá que tu número de teléfono y tu dirección de correo electrónico estén correctos y actualizados.
- Seleccioná la sucursal, fecha y horario: Indicá la provincia, elegí la oficina donde querés ser atendido (podés optar por la más cercana a tu domicilio) y elegí el día y el horario disponibles que mejor se adapten a vos.
- Finalizá la solicitud: Una vez confirmado el turno, el sistema te asignará un número de registro. Conservá o imprimí el comprobante para presentarlo el día de la atención.