Atención presencial de ANSES: qué cambia con el nuevo sistema de turnos y cómo elegir la oficina para hacer trámites

ANSES implementó cambios en el sistema de turnos presenciales para agilizar la atención y brindar mayor flexibilidad a los usuarios. Foto: -

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una modificación clave en el sistema de turnos presenciales del organismo que busca modernizar la atención y simplificar el acceso a los servicios que brinda. Así, esta medida forma parte de una estrategia orientada a optimizar la gestión de trámites, reducir tiempos de espera y adecuar el funcionamiento de las oficinas a una demanda cada vez más dinámica por parte de los ciudadanos.

De esta forma, el nuevo esquema facilitaría el acceso a las oficinas, agilizaría la atención presencial y mejoraría la experiencia de los usuarios a la hora de gestionar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, prestaciones sociales y otros trámites. Además, la iniciativa apunta a hacer más eficiente la organización de los turnos, evitando demoras y permitiendo una distribución más ordenada de la atención en las distintas oficinas del país.

La iniciativa de ANSES apunta a hacer más eficiente la organización de los turnos. Foto: anses

¿Cuáles son las modificaciones que impuso ANSES en cuanto a turnos presenciales?

El cambio principal que introdujo ANSES es que permitirá a las personas que necesiten realizar un trámite la elección de la oficina en la que desean ser atendidas, sin depender de la cercanía con el domicilio registrado que era el sistema que regía anteriormente. Aunque esta modalidad quería organizar la atención y evitar traslados innecesarios, generaba muchos inconvenientes para quienes no se encontraban en su residencia.

Lo que anteriormente era una dificultad en el acceso a los turnos como estar de viaje o trabajar en una localidad distinta al domicilio, quedaron sin efecto y cada persona podrá elegir la oficina que mejor se adapte a sus necesidades.

Cada persona podrá elegir la oficina que mejor se adapte a sus necesidades dentro del territorio argentino. Foto: ANSES

El objetivo principal de esta medida es mejorar la distribución de la demanda entre las distintas oficinas del país para optimizar los tiempos de atención y evitar la saturación en determinados puntos.

Entre las principales modificaciones del nuevo sistema se destacan:

Más opciones para seleccionar el lugar donde efectuar los trámites.

Menor necesidad de realizar desplazamientos innecesarios.

Reducción de las limitaciones geográficas.

Distribución más equilibrada de la demanda entre las distintas oficinas.

Mejora en la eficiencia de los tiempos de atención.

Mayor facilidad de acceso para las personas que se encuentran alejadas de su domicilio habitual.

¿Cómo sacar un turno presencial de ANSES?