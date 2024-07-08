AES: cómo funciona la nueva Confederación africana creada para combatir la injerencia francesa

Los líderes durante la firma de la creación de la nueva Confederación del Sahel. Foto: Gobierno de Níger

La Alianza de Estados del Sahel, (AES) es un bloque surgido en septiembre de 2023 que agrupa a tres naciones: Níger, Mali y Burkina Faso. Tres naciones que, en los últimos años, experimentaron golpes de Estado que llevaron al poder a una serie de militares panafricanistas, decididos a romper lazos con su antigua metrópoli, Francia, la cual seguía teniendo incidencia en los asuntos y las decisiones internas de los tres países.

Los presidentes de Mali, Níger y Burkina Faso (de izqda. a dcha.): el coronel Assimi Goita, el general Abdourahamane Tchiani, y el capitán Ibrahim Traoré (Burkina), en la cumbre celebrada en Niamey. Foto: EFE

Los presidentes de Mali, Níger y Burkina Faso (de izqda. a dcha.): el coronel Assimi Goita, el general Abdourahamane Tchiani, y el capitán Ibrahim Traoré (Burkina), en la cumbre celebrada en Niamey. Foto: EFE

La AES surgió originalmente como una alianza militar defensiva, para protegerse de Francia pero también de una potencial incursión de otros países vecinos hostiles, sobre todo aquellos que forman parte de la CEDEAO, otro bloque de la región que los tres países de la AES abandonaron por considerar que “funciona bajo tutela de intereses externos”. Conforme el tiempo fue pasando, la alianza amplió sus objetivos incorporando colaboración en temas políticos, económicos y de seguridad, sobre todo en relación a la lucha contra el terrorismo, más precisamente en la lucha contra grupos como ISIS o Al Qaeda que operan con fuerza en la región del Sahel.

¿En qué consistió la cumbre de Niamey?

El pasado sábado, en la capital de Níger, se reunieron por primera vez los tres líderes del joven bloque: Assimi Goita de Mali, Ibrahim Traoré de Burkina Faso y Abdourahamane Tchiani de Níger. La cumbre generó enormes movilizaciones populares a favor de los tres líderes y una gran expectativa sobre los posibles anuncios.

Los líderes durante la firma de la creación de la nueva Confederación del Sahel. Foto: Presidencia de Mali

Los líderes durante la firma de la creación de la nueva Confederación del Sahel. Foto: Presidencia de Mali

Al iniciarse la cumbre, los tres líderes apuntaron contra Francia, su antigua metrópoli, a la cual responsabilizan por buena parte de los problemas estructurales de sus países, sobre todo recordándole al mundo que los tres países cuentan con abundantes recursos naturales pero que se encontraron, por décadas, entre los países más pobres y menos desarrollados del mundo.

Posteriormente, los países de la AES hicieron un importante anuncio económico: empezarán a trabajar en el proyecto para tener una moneda común. Hasta el momento, los tres países se rigen por una moneda, el Franco CFA, una divisa emitida solo con el aval de Francia y que condiciona a las economías del Sahel, obligándolas a usar dicha divisa en todas sus operaciones.

Los líderes durante la firma de la creación de la nueva Confederación del Sahel. Foto: Presidencia de Mali

Los líderes durante la firma de la creación de la nueva Confederación del Sahel. Foto: Presidencia de Mali

El anuncio de una nueva moneda, cuyo nombre no trascendió, resulta un dato no menor para economías históricamente tan dependientes del curso y la emisión de una economía externa (la francesa en este caso). Lo más interesante de todo, sin embargo, estuvo en que los tres dirigentes anunciaron que dicha moneda tendrá como “respaldo” los recursos naturales abundantes de la región: oro, uranio y petróleo, lo que no deja de ser algo novedoso y disruptivo para el continente africano.

Pese a todo lo mencionado, el anuncio político más relevante y contundente fue la creación de una Confederación compuesta por los tres países de la AES, que ha dado y mucho para analizar.

Mali, Niger and Burkina Faso sign Sahel security pact. Reuters

¿Qué implica esta Confederación del Sahel?

El anuncio de una Confederación sacudió el tablero africano. Las confederaciones son formas de cooperación supranacional complejas, donde los Estados renuncian a ciertos anhelos individuales para trabajar en grupo y de manera articulada con otros Estados que comparten una misma visión de la región y del mundo.

Los presidentes de Mali, Níger y Burkina Faso: el coronel Assimi Goita, el general Abdourahamane Tchiani, y el capitán Ibrahim Traoré (Burkina), en la cumbre celebrada en Niamey. Foto: EFE

Los presidentes de Mali, Níger y Burkina Faso: el coronel Assimi Goita, el general Abdourahamane Tchiani, y el capitán Ibrahim Traoré (Burkina), en la cumbre celebrada en Niamey. Foto: EFE

La Confederación del Sahel, anunciada el sábado en Niamey tendrá varios pilares que se irán trabajando con el tiempo:



Capitales y presidencias rotativas : la presidencia durará un año para cada país e irá rotando. El sábado, los tres países acordaron que la presidencia la tendrá Mali y la capital común será Bamako , en este primer año al menos.



Libre circulación: la Confederación avanzará en la eliminación de las fronteras entre los tres países en términos de circulación de personas, así como de bienes y servicios. Un anhelo panafricanista fue siempre el de eliminar las fronteras artificiales trazadas por los europeos en el siglo XIX. El proyecto intentará seguir la exitosa experiencia del espacio Schengen europeo , donde los países firmantes han abolido controles fronterizos y aduaneros entre sí.



Política exterior común : la Confederación tendrá reuniones periódicas de sus cancilleres para delinear posicionamientos comunes frente a las problemáticas del continente, pero también frente a la cooperación o el diálogo con otros países y bloques del mundo. En pocas palabras, se buscará que los tres países tengan una política exterior común que los caracterice frente al mundo.



Política de seguridad interna común : se profundizará la cooperación en la lucha contra el terrorismo, dándole un marco legal y operativo para las operaciones militares conjuntas que aseguren una lucha efectiva y sostenida contra los grupos yihadistas que aterran a la población civil de los tres países.



Unidad monetaria común: los países de la Confederación tendrán su propia moneda común, de emisión propia y libre , sin ataduras o condicionamientos externos. De hecho, otro anuncio relevante fue la creación de un banco común para fomentar inversiones en infraestructura crítica y ayudarse mutuamente en caso de que surjan problemas o eventualidades de algún tipo en alguno de los tres países miembros.



Los tres líderes han acordado, en última instancia, ir profundizando los acuerdos iniciales para ir dándole un funcionamiento correcto a la incipiente y joven Confederación que ya está dando que hablar en África y en el mundo.