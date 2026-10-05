Despedida de Messi de la Selección Argentina: qué campeones del mundo estarán, quiénes faltarán y qué pasa con el Papu Gómez

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina acompañado por buena parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

El Monumental será escenario este martes de una jornada histórica para el fútbol argentino: Lionel Messi disputará ante Benín su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. El amistoso comenzará a las 20 y tendrá como punto central el homenaje preparado por la AFA para despedir al capitán.

La intención de los organizadores fue volver a reunir al plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. En esa línea, de los 26 futbolistas que formaron aquella delegación, 20 estarán en el estadio, ya sea dentro del campo, en el banco de suplentes o como invitados especiales; mientras que otros no formarán parte del homenaje por diferentes motivos.

Ángel Di María y Nicolás Otamendi volverán a la Selección para acompañar a Messi

Ángel Di María y Nicolás Otamendi confirmaron su participación pese a haber cerrado sus respectivos ciclos en la Selección. El “Fideo” jugará este lunes con Rosario Central ante Banfield y luego viajará a Buenos Aires para incorporarse al homenaje.

Ángel Di María estará presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección.

También estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no habían participado de los encuentros anteriores de esta fecha FIFA, ante Bolivia y Burkina Faso. Por su parte, si bien Leandro Paredes no podrá jugar por la suspensión de diez fechas tras los incidentes contra España, acompañará a Messi desde el banco.

Los campeones vinculados con River Plate también participarán. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa, quienes no fueron convocados para los amistosos de esta ventana internacional, estarán presentes en el Monumental. En tanto, Thiago Almada, desafectado por una lesión, recibió autorización para compartir los últimos entrenamientos con el plantel.

Por qué Paulo Dybala y Nahuel Molina no estarán en la despedida de Messi

Paulo Dybala y Nahuel Molina no viajarán desde Italia. Roma rechazó la posibilidad de cederlos por razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del traslado y la cercanía de sus próximos compromisos.

En contrapartida, la “Loba” sí permitió que Matías Soulé y Santiago Castro participaran de la fecha internacional, ya que ambos habían sido convocados por Lionel Scaloni.

En tanto, Franco Armani será otro de los ausentes, ya que debe disputar con Atlético Nacional un partido frente a Deportes Tolima en Colombia, por lo que su club no aceptó perder días de preparación. Guido Rodríguez tampoco viajará y permanecerá trabajando con el plantel de Valencia.

Qué pasa con el Papu Gómez

La situación de Alejandro “Papu” Gómez presenta versiones contradictorias. En un principio, se cree no asistirá porque acaba de incorporarse al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos y no puede interrumpir sus primeros días de trabajo.

Papu Gómez no estará en la despedida de Messi de la Selección. Foto: Instagram @papugomez_official

De todas maneras, en las última horas creció el rumor de que el mediocampista no recibió una invitación para participar del homenaje. Por el momento, no existe una comunicación pública de la AFA que permita establecer de manera definitiva si el “Papu” fue formalmente convocado.

Cabe recordar que Gómez no volvió a reunirse con el plantel argentino después de la consagración en Qatar. Posteriormente, recibió una suspensión por dopaje y regresó a la actividad profesional recién en noviembre de 2025. Además, su reciente llegada al fútbol de Emiratos Árabes agrega otra dificultad logística para cualquier posible viaje a Buenos Aires.

Los 20 campeones que estarán en el Monumental

De esta manera, los campeones del Mundo en Qatar 2022 que estarán presentes en la despedida de Lionel Messi serán:

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Giovani Lo Celso

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Ángel Di María

Thiago Almada

Ángel Correa

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

La ceremonia no conseguirá reunir al plantel completo, pero volverá a juntar a la mayor parte de los protagonistas de la tercera estrella. Será el marco elegido para que Lionel Messi cierre su recorrido internacional rodeado por sus compañeros y ante el público argentino.