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La DOGRUN 2026 reunió a más de 1.200 amantes de los perros en un evento que combinó amor, familia y running en Vicente López

Familias, tutores y perros participaron de los distintos recorridos de 1, 3 y 5 kilómetros, diseñados para compartir tiempo de calidad y fortalecer el vínculo entre los humanos y sus mascotas. Además, hubo espacio para el aprendizaje, la competición y solidaridad.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La DOGRUN 2026 reunió a más de 1.200 amantes de los perros en Vicente López.
La DOGRUN 2026 reunió a más de 1.200 amantes de los perros en Vicente López. Foto: Prensa DOGRUN
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El Vial Costero de Vicente López volvió a convertirse en el escenario de una de las citas más esperadas por los amantes de los animales. Durante la mañana del domingo 4 de octubre, la 14° edición de DOGRUN convocó a más de 1.200 personas que, junto a sus perros, disfrutaron de una experiencia que combinó actividad física, bienestar y recreación en un entorno privilegiado, con el Río de la Plata y amplios espacios verdes como marco natural.

Familias enteras, tutores y perros participaron de los distintos recorridos de 1, 3 y 5 kilómetros, diseñados para compartir tiempo de calidad y fortalecer el vínculo entre humanos y animales de compañía. En esta edición, además, se incorporó la posibilidad de que más de una persona acompañara a cada perro durante el trayecto, una iniciativa que reforzó el carácter familiar y participativo del encuentro.

DOGRUN 2026: una alternativa que combinó deporte, naturaleza y recreación en Vicente López

La combinación de deporte, naturaleza y recreación convirtió a DOGRUN en una alternativa ideal para quienes buscan experiencias al aire libre junto a sus mascotas. Con vistas al Río de la Plata y rodeado de espacios verdes, el Vial Costero ofreció el marco perfecto para una mañana diferente, donde el bienestar y la conexión entre personas y animales fueron los grandes protagonistas.

Miles de personas celebraron junto a sus perros en una nueva edición de DOGRUN 2026.
El bienestar y la conexión entre personas y animales fueron los grandes protagonistas de la DOGRUN 2026. Foto: Prensa DOGRUN

La jornada contó con la conducción del cantante Manuel Wirtz y la actriz, conductora y locutora Daniela Nirenberg, reconocidos por su amor por los perros. Ambos fueron los encargados de animar el evento, anunciar a los ganadores y participar en los sorteos organizados por las marcas presentes, además de transmitir mensajes vinculados a la tenencia responsable y la importancia de compartir momentos de calidad con los animales.

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Cómo nació la DOGRUN, el evento canino que une familias, perros y running hace 14 años

Detrás del éxito de la DOGRUN se encuentra Dolores Madero, quien hace 14 años decidió unificar su amor por los perros y el running en un mismo lugar. “Siempre trabajé vinculada al deporte y organicé carreras de calle. En ese momento tenía perro y salía a trotar, y dije: ‘Bueno, ¿por qué no compartir esto tan lindo que yo siento con otras personas?”, expresó Dolores, en diálogo con Canal 26.

Y continuó sobre el éxito del evento canino: “Entonces le di el formato de carrera de calle, con todos los requisitos de seguridad y control, adaptado también a los perros”. En este contexto, la fundadora también destacó la importancia de la participación de la familia completa, un hecho que se implementó por primera vez este año.

Miles de personas celebraron junto a sus perros en una nueva edición de DOGRUN 2026.
Daniela Nirenberg (izquierda), Dolores Madero (medio) y Manuel Wirtz (derecho) en la DOGRUN 2026. Foto: Prensa DOGRUN

En cuanto a los objetivos y valores de la DOGRUN, Madero indicó: “Nosotros tenemos como ejes la nutrición, la tenencia responsable y que la gente vaya al veterinario, que tenga las vacunas al día y que sea responsable. Creo que los perros nos generan bienestar emocional y físico a todos. Nos dan felicidad”.

Por último, Madero reveló la emoción que vivió al presenciar el gran número de personas que asistió al evento realizado en Vicente López. “Me doy cuenta de que la gente necesita tener momentos de encuentro. Nos gustan los perros. Después no importa la edad, no importa de dónde vivís. Lo que importa es que lo que nos une y lo que nos trae acá son nuestros perros”, concluyó.

Bienestar animal y salud veterinaria, ejes centrales de la DOGRUN

Más allá de la actividad deportiva, el encuentro volvió a poner el foco en el cuidado integral de los perros. El espacio contó con el acompañamiento del equipo VET CHECK, liderado por la médica veterinaria Silvina Muñiz e integrado por 14 profesionales especializados en salud animal.

Miles de personas celebraron junto a sus perros en una nueva edición de DOGRUN 2026.
La DOGRUN 2026 volvió a poner el foco en el cuidado integral de los perros y sus cuidados cotidianos. Foto: Prensa DOGRUN

Durante toda la mañana brindaron atención primaria, asesoramiento e información sobre vacunación, prevención de enfermedades, higiene y cuidados cotidianos. Se trata de un aspecto fundamental para DOGRUN, que promueve hábitos saludables y una convivencia responsable entre las mascotas y sus familias.

Agility, Disc Dog y adopción responsable: las experiencias que completaron la DOGRUN

Como ya es tradición, las actividades recreativas fueron uno de los grandes atractivos del encuentro. En el sector de Agility, presentado por Eukanuba, principal sponsor del evento, y coordinado junto a La Jauría, los perros atravesaron circuitos de obstáculos y desafíos diseñados para estimular su agilidad, coordinación y capacidad de respuesta.

A su vez, junto a Punto Dog Pilar, se realizó una demostración de Disc Dog, disciplina que combina velocidad, precisión y destreza a través de la captura de frisbees en movimiento, despertando el entusiasmo tanto de los participantes como del público presente.

Miles de personas celebraron junto a sus perros en una nueva edición de DOGRUN 2026.
La solidaridad también tuvo un espacio destacado gracias a la participación de Adoptá un Galgo en Argentina. Foto: Prensa DOGRUN

La solidaridad también tuvo un espacio destacado gracias a la participación de Adoptá un Galgo en Argentina, organización que trabaja para rescatar y brindar una segunda oportunidad a galgos víctimas de maltrato. Su presencia permitió visibilizar la importancia de la adopción responsable y generar conciencia sobre el bienestar animal.

Con una convocatoria que crece año tras año, DOGRUN se consolida como una propuesta que trasciende lo deportivo para transformarse en una experiencia de concientización, encuentro y recreación. En un escenario privilegiado como el Vial Costero de Vicente López, la iniciativa volvió a demostrar que compartir tiempo al aire libre con los perros es una forma de promover bienestar, fortalecer vínculos y disfrutar de una escapada urbana diferente.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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