Alemania suspendió el envío de armas a Israel tras la aprobación del plan para ocupar Gaza

Se trata de una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán, aliado histórico de Israel y su segundo proveedores de armas. La medida llega después del anuncio de Netanyahu de su intención de ocupar la ciudad de Gaza.

Gaza espera una tregua entre Israel y Hamás. Foto: EFE/Haitham Imad

Alemania anunció que suspenderá hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza, después de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobara un plan militar para ocupar Gaza.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó en un comunicado que este plan no permite comprender cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

Friedrich Merz Foto: EFE

“En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza”, destacó el líder europeo, en lo que es una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán.

El canciller conservador señaló que Israel tiene el derecho a defenderse contra el terrorismo de Hamás, pero expresó su “profunda preocupación” por el sufrimiento de la población civil en Gaza.

Destrucción en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

“Con la ofensiva planificada, pesa sobre el Gobierno israelí una responsabilidad aún mayor que hasta ahora para abastecerles (a los civiles)”, subrayó Merz, que no condenó explícitamente los planes para tomar el control de la ciudad con un millón de habitantes situada en el norte del enclave.

Por el contrario, resaltó que Israel tiene que permitir un acceso integral para la ayuda humanitaria y también para organizaciones de la ONU y otras instituciones no estatales, así como mejorar la situación humanitaria de manera duradera “tras los pasos en la dirección correcta de los últimos días”.

Además, Merz instó “de manera urgente” al Gobierno israelí a “no dar más pasos hacia una anexión de Cisjordania”.

Benjamin Netanyahu anunció un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza. Video: REUTERS.

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó un plan que incluye tomar Ciudad de Gaza y, según los medios israelíes, desplazar al sur a su millón de habitantes, horas después de que Netanyahu anunciara en la cadena estadounidense Fox News que su intención es ocupar todo el enclave palestino.