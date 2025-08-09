La frontera más antigua del mundo permanece intacta hace más de 750 años: curiosidades de “La Raya”, una división con mucha historia

La línea divisoria entre España y Portugal atravesó guerras y disolución de imperios, pero jamás modificó su trazo.

El río Duero en su tramo internacional entre la provincia de Zamora y el distrito portugués de Braganza. Foto: Wikipedia.

Aunque muchas fronteras en el mundo cambiaron con guerras, tratados y acuerdos políticos, hay una que desafió al tiempo y a los vaivenes de la historia: la frontera entre España y Portugal.

Este límite, que comenzó a trazarse formalmente en 1267, es considerado la frontera terrestre más antigua del mundo que aún se mantiene vigente. De este modo, representa un símbolo de estabilidad en el continente europeo, que atravesó conflictos bélicos, imperios en ascenso y caídas abruptas.

Señal que indica la entrada a España desde Portugal. Foto: Wikipedia.

En Europa, donde las líneas divisorias fueron testigos de múltiples reconfiguraciones, esta frontera destaca como una rareza. No solo por su longevidad, sino también por la forma en que perduró sin grandes alteraciones.

El tratado que determinó a la frontera más antigua del mundo

“La Raya” se consolidó formalmente en 1297 con el Tratado de Alcañices, firmado entre el rey Dionisio I de Portugal y Fernando IV de Castilla. Este acuerdo selló los límites entre los dos reinos ibéricos y estableció una base de convivencia que se respetó durante siglos.

A diferencia de otras fronteras europeas, que se vieron arrasadas por invasiones, anexionadas o divididas por muros, “La Raya” mantuvo su trazo a lo largo del tiempo, incluso después de la disolución de los imperios y el paso a las repúblicas modernas.

"La Raya" es la frontera más antigua del mundo. Foto: Wikipedia.

Este borde tiene una longitud de más de 1.200 kilómetros y atraviesa múltiples paisajes rurales, zonas montañosas y aldeas donde la identidad nacional, en algunos casos, se difumina. La vida diaria en muchas de estas localidades transcurre con naturalidad entre los dos países, lo que refuerza la idea de una frontera viva pero amigable.

Curiosidades de “La Raya”