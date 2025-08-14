La tercera frontera más larga del mundo está en Sudamérica: dónde queda y cuántos kilómetros recorre

Aunque la línea fronteriza más extensa es la que divide a Estados Unidos con Canadá, la tercera queda en América del Sur y tiene múltiples pasos habilitados.

Cordillera de los Andes. Foto: Unsplash.

Sudamérica es hogar de los paisajes más increíbles del mundo, siendo uno de ellos la Cordillera de los Andes. Es justamente este cordón montañoso el que oficia como una extensa línea divisoria que divide el territorio de Chile con el de Argentina.

Esta frontera se ubica como la tercera más larga del mundo, con una extensión aproximada de 5.308 kilómetros, convirtiéndola en la más larga de América del Sur.

La delimitación de esta frontera fue el resultado de una serie de tratados y negociaciones que buscaron establecer límites claros y promover la paz entre Argentina y Chile, evitando conflictos territoriales que en otros lugares derivaron en enfrentamientos armados.

La Cordillera de los Andes, frontera entre Chile y Argentina

A lo largo de la Cordillera de los Andes, existen múltiples pasos habilitados, aunque no todos están abiertos de manera permanente. Algunos se cierran temporalmente, principalmente durante el invierno, debido a las condiciones climáticas adversas, como las fuertes nevadas que dificultan el tránsito y el mantenimiento de las vías.

Uno de los pasos más emblemáticos y vitales es el Paso Sistema Cristo Redentor, también conocido como “Paso Los Libertadores”. Inaugurado en 1980, este paso conecta la ciudad argentina de Mendoza con la localidad chilena de Los Andes a través del Túnel Cristo Redentor, una obra de ingeniería clave para facilitar el comercio y el turismo entre ambos países.

Las fronteras más largas del mundo

Las tres fronteras terrestres más largas del mundo son: