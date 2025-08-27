León XIV pidió se detenga “el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado" en Gaza

El sumo pontífice se expresó sobre la escalada de violencia que atraviesa el enclave palestino por los ataques israelíes.

El papa León XIV. Foto: REUTERS

La violencia en la Franja de Gaza despierta la preocupación de distintos líderes del mundo. En las últimas horas, el papa León XIV remarcó su pedido para que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, tras conocerse un fuerte ataque de Israel contra un hospital días atrás.

El sumo pontífice insistió en que se detenga “el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”, en busca de presionar para alcanzar un alto el fuego.

El papa León XIV. Foto: Reuters.

El pontífice estadounidense realizó un llamamiento al final de la audiencia general para que las partes y la comunidad internacional se comprometan “a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte”. Asimismo, imploró “para que se libere a todos los rehenes, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario”.

A este respeto subrayó “la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”. También declaró su apoyo la declaración conjunta que realizaron este martes los patriarcas griego y latino de Jerusalén, Teófilo III y Perbattista Pizzaballa, respectivamente, en la que pidieron “poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos”.

Israel lanzó un doble ataque sobre un hospital de la Franja de Gaza Foto: REUTERS

“Imploramos a María, Reina de la Paz, fuente de consuelo y esperanza, que su intercesión traiga la reconciliación y la paz a esa tierra”, añadió.

En la declaración conjunta se pidió a las autoridades israelíes detener su plan para tomar la ciudad de Gaza y trasladar a su población hacia el sur de la Franja de Gaza.

El papa León XIV invita a los líderes de Ucrania y Rusia al Vaticano para terminar con la guerra. Foto: REUTERS

“Esta no es la manera. No hay razón que justifique el desplazamiento masivo deliberado y forzoso de civiles”, dijeron las autoridades eclesiásticas en un comunicado. Asimismo, anunciaron que el clero y las monjas presentes en Gaza han decidido quedarse y continuar cuidando a todas las personas que han encontrado refugio en los locales de las Iglesias cristianas.