Clave para entender la guerra en Medio Oriente: la diferencia legal entre canales y estrechos que limita a Irán en Ormuz

¿Por qué Irán no debería cobrar peajes por el tránsito a través del estrecho de Ormuz? Foto: REUTERS

La posibilidad de que Irán imponga tasas o peajes a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz volvió a generar debate en el ámbito internacional. Aunque Teherán controla parte de las costas de este estratégico paso marítimo, el derecho internacional establece límites claros sobre las facultades de los Estados ribereños en este tipo de corredores naturales.

La razón principal es que el estrecho de Ormuz no es una vía artificial creada por un país, sino un paso natural que conecta dos áreas marítimas internacionales. Por ello, está sujeto a normas específicas contempladas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El estrecho de Ormuz, este paso marítimo que se convirtió en el epicentro de la guerra en Medio Oriente. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

¿Qué dice el derecho internacional sobre el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos de navegación más importantes del planeta. Une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico, y por allí circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas.

Según la CONVEMAR, los estrechos utilizados para la navegación internacional están sujetos al llamado “derecho de paso en tránsito”. Esto significa que los barcos y aeronaves de todos los países tienen derecho a atravesarlos de manera continua y rápida sin necesidad de solicitar autorización previa.

En consecuencia, un Estado ribereño no puede exigir el pago de peajes o tasas simplemente por permitir el paso de embarcaciones a través de un estrecho internacional. Hacerlo implicaría restringir un derecho reconocido por el derecho marítimo internacional.

La diferencia clave entre un estrecho y un canal

La confusión suele surgir porque existen casos en los que los barcos sí deben pagar para navegar. Sin embargo, esos ejemplos corresponden a canales artificiales y no a estrechos naturales.

Los canales son obras de ingeniería construidas por un Estado dentro de su territorio. Al tratarse de infraestructura creada y mantenida por un país, este tiene derecho a cobrar peajes para financiar su operación, mantenimiento y modernización.

Una imagen aérea del Canal de Panamá. Foto: REUTERS

Los casos más conocidos son el Canal de Panamá y el Canal de Suez, donde las embarcaciones abonan tarifas establecidas por las autoridades que administran esas vías.

Los estrechos funcionan de manera diferente. Son accidentes geográficos naturales que conectan mares u océanos y forman parte de rutas esenciales para la navegación internacional. Por esa razón, el principio general es la libre circulación.

¿Cuándo sí puede cobrarse una tasa en un estrecho?

El derecho internacional contempla algunas excepciones. Los Estados ribereños pueden cobrar tarifas únicamente cuando brindan servicios específicos a las embarcaciones.

Entre ellos se encuentran el practicaje, la asistencia de remolcadores, determinados sistemas de ayuda a la navegación o servicios portuarios concretos. Lo que no puede cobrarse es el simple derecho a cruzar el estrecho.

Por ese motivo, si Irán intentara imponer un peaje obligatorio a todos los barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz únicamente por transitar por esa vía, la medida sería considerada incompatible con las normas internacionales que regulan la navegación en estrechos utilizados para el comercio mundial.

¿Irán da vuelta atrás con el bloqueo al estrecho de Ormuz?

La última noticia relativa al conflicto en Medio Oriente señala que Irán confirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito de buques comerciales como parte de los compromisos asumidos en el acuerdo preliminar alcanzado con Estados Unidos para extender el alto el fuego y avanzar hacia una negociación más amplia durante los próximos 60 días.

Irán asegura que permitirá el libre paso de embarcaciones pese a que se mantienen las hostilidades. Foto: Pexels.

El anuncio fue realizado por el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, quien aseguró que durante ese período las embarcaciones mercantes podrán navegar por esta estratégica ruta marítima sin pagar tasas ni cargos adicionales.

No obstante, el diplomático advirtió que las condiciones futuras dependerán del resultado de las conversaciones entre ambas partes. También señaló que, tras el reciente conflicto, Irán revisará su política respecto al uso del estrecho, especialmente en lo relacionado con el tránsito de embarcaciones militares, al considerar que esta vía fue utilizada para apoyar operaciones contra el país durante la guerra.