“Exploradores del Espacio” llega a La Rural: días, horarios y precios de la experiencia virtual más grande del mundo

Exploradores del Espacio, la experiencia virtual más grande del mundo. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Los viajes ya no necesitan pasaporte, valijas ni largas horas de vuelo. En una propuesta que combina ciencia, entretenimiento y tecnología, la exposición “Exploradores del Espacio” desembarca en La Rural con una invitación difícil de rechazar: vivir la experiencia más cercana posible a convertirse en astronauta y recorrer la Estación Espacial Internacional sin despegar de la Tierra.

La muestra, considerada la experiencia virtual espacial más grande del mundo, transporta a los visitantes a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) mediante una producción audiovisual de última generación basada en el mayor proyecto cinematográfico jamás filmado en el espacio. Gracias a imágenes en 360 grados, realidad inmersiva y una narrativa cuidadosamente desarrollada, el público puede sentirse parte de una misión orbital única.

“Exploradores del Espacio”: cómo es el recorrido por la Estación Espacial Internacional

La experiencia propone explorar una recreación a escala real de la ISS, permitiendo conocer de cerca los distintos módulos donde viven y trabajan los astronautas. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán acompañar caminatas espaciales, descubrir cómo es la rutina fuera de la atmósfera terrestre y contemplar impresionantes vistas del planeta desde cientos de kilómetros de altura.

La experiencia propone explorar una recreación a escala real de la ISS, donde viven y trabajan los astronautas. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

La sensación de inmersión es uno de los grandes atractivos de la muestra. Cada detalle fue diseñado para acercar al público a la realidad de quienes habitan el laboratorio espacial más importante de la humanidad, ofreciendo una perspectiva inédita sobre la exploración del cosmos y los desafíos de la vida en órbita.

Qué se puede aprender en la muestra espacial más grande del mundo

Más allá del espectáculo visual, “Exploradores del Espacio” tiene un fuerte componente educativo. La exposición aborda contenidos vinculados con la astronomía, física, ingeniería, tecnología y la innovación de una manera accesible, dinámica y entretenida.

Por ese motivo, la iniciativa resulta especialmente atractiva para grupos escolares, universitarios e instituciones educativas que buscan complementar sus conocimientos científicos a través de una experiencia interactiva y memorable. La combinación entre divulgación y entretenimiento convierte a la muestra en una herramienta ideal para despertar la curiosidad de chicos y grandes.

Turismo en Buenos Aires: una experiencia ideal para familias y amantes de la ciencia

La propuesta está pensada para públicos muy diversos: familias, grupos de amigos, aficionados a la ciencia, fanáticos de la exploración espacial y entusiastas de la tecnología encontrarán motivos para sorprenderse durante el recorrido.

Exploradores del Espacio aborda contenidos vinculados con la astronomía, física, ingeniería y tecnología. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

En una ciudad que constantemente suma nuevas experiencias culturales y turísticas, “Exploradores del Espacio” se presenta como una de las actividades más originales de la temporada. Una oportunidad única para mirar la Tierra desde otra perspectiva, descubrir los secretos de la vida en el espacio y cumplir, aunque sea por unas horas, el sueño de convertirse en astronauta.

Días, horarios y precios del evento “Exploradores del Espacio”

Martes a viernes : 12:00 a 20:00 horas

Sábado : 10:00 a 21:00 horas

Domingo : 10:00 a 20:00 horas

Feriados: 10:00 a 21:00 horas

Ingreso: Av. Santa Fe 4363, Pabellón Frers – La Rural, Buenos Aires.

Precios de las entradas de martes a viernes

Menores IEE - 20% OFF solo con código: $24.000

Menores (hasta 14 años) IEE: $30.000

Adultos IEE - 20% OFF solo con código: $32.000

Adultos IEE: $40.000

Pack familiar IEE - 20% OFF solo con código: $72.000

Pack familiar IEE (2 adultos y 2 menores): $90.000

Precios de las entradas para el día sábado y domingo

Menores IEE - 20% OFF solo con código: $32.000

Menores (hasta 14 años) IEE: $40.000

Adultos IEE - 20% OFF solo con código: $40.000

Adultos IEE: $50.000

Pack familiar IEE - 20% OFF solo con código: $96.000

Pack familiar IEE (2 adultos y 2 menores): $120.000

Cómo llegar en subte, colectivo o tren a La Rural desde Buenos Aires

Subte: la opción más rápida

La forma más directa es la Línea D del subte. Tenés que bajarte en la estación Plaza Italia, que queda a muy pocos metros del predio. Desde ahí, caminás unos minutos por Av. Santa Fe y ya estás en la entrada.

Colectivos

Varias líneas de colectivo pasan por la zona de La Rural o por Plaza Italia. Algunas de las más frecuentes son:

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