Caña de azúcar, bacterias y cerveza: los nuevos materiales sustentables que buscan revolucionar el mundo de la construcción

Los nuevos materiales sustentables que buscan revolucionar el mundo de la construcción. Foto: Magnific

La sustentabilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en un eje central en múltiples sectores productivos, y la construcción no es la excepción. En un contexto global atravesado por la urgencia climática, la eficiencia, la accesibilidad y el impacto ambiental pasaron a ser prioridades ineludibles para una industria históricamente asociada a altos niveles de contaminación.

Hoy, la innovación avanza incluso sobre los materiales más tradicionales. Elementos básicos como la arcilla, el cemento o el hormigón comienzan a ser reemplazados por alternativas más amigables con el ambiente. En este escenario, los desarrollos tecnológicos y científicos buscan no solo reducir emisiones, sino también abaratar costos y optimizar procesos constructivos.

Nuevos ladrillos ecológicos: más livianos y con menos impacto ambiental

Uno de los ejemplos más destacados llega desde Colombia, donde la empresa Green Solutions desarrolló los ladrillos “Plock”, fabricados con materiales reciclados y fibras naturales. El objetivo es claro: ofrecer una opción resistente, liviana y ecológica para distintos tipos de obra.

Green Solutions desarrolló los ladrillos “Plock”, fabricados con materiales reciclados y fibras naturales. Foto: Magnific

El sistema contempla tres tipos de bloques: uno que simula el ladrillo tradicional y sirve para la mayoría de las estructuras; otro pensado específicamente para esquinas y medianeras; y un tercero destinado a remates de muros y construcción de vanos para puertas y ventanas.

Entre sus principales ventajas, los desarrolladores destacan su notable reducción de peso: un muro construido con Plock puede pesar hasta 152 kilos menos por metro cuadrado que uno hecho con ladrillos de arcilla, pasando de 173 kilos a apenas 21.

Alternativas al cemento: materiales innovadores que reducen emisiones

El cemento continúa siendo uno de los grandes problemas ambientales de la construcción. Se estima que la producción de hormigón contribuye con aproximadamente el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono.

Frente a este panorama, la industria está en una búsqueda constante de alternativas. En distintos países se experimenta con nuevas mezclas que no solo reducen ese impacto, sino que también reutilizan residuos de otras actividades productivas.

Uno de los proyectos más innovadores es el “Sugarcrete”, un material desarrollado con residuos de caña de azúcar. Foto: Magnific

Uno de los proyectos más innovadores es el “Sugarcrete”, un material desarrollado a partir de residuos de caña de azúcar, especialmente el bagazo, uno de los desechos agrícolas más abundantes del mundo. Este desarrollo logra emitir hasta 20 veces menos carbono que el hormigón convencional, es cinco veces más liviano y su producción es considerablemente más económica.

Innovación en bioconstrucción: ladrillos que crecen y desarrollos argentinos

Otra línea de innovación apunta a la biotecnología aplicada a la construcción. En ese camino surge BioBasedTiles, la primera baldosa y ladrillo de base biológica que “crece” gracias a bacterias. Desarrollado junto a la startup estadounidense Biomason, este material utiliza biocemento para minimizar las emisiones de carbono.

Inspirado en los corales y los ecosistemas marinos, se cura en apenas 72 horas a temperatura ambiente y, una vez seco, supera las propiedades de las baldosas fabricadas con hormigón convencional.

En paralelo, Argentina también aporta desarrollos propios. En Mar del Plata, la arquitecta Juliana Lareu trabaja en un ladrillo biológico de gran resistencia y completamente biodegradable. El proyecto aprovecha residuos locales, como el bagazo de cebada de la industria cervecera artesanal y los desechos de madera provenientes de madereras.

Una arquitecta argentina trabaja en un ladrillo biológico y biodegradable creado con residuos de cerveza. Foto: Unsplash.

El resultado son piezas de apenas 250 gramos que pueden soportar más de 400 kilos, superando al hormigón en algunos parámetros. Además, su porosidad permite actuar como aislante térmico y acústico, puede flotar y es ignífugo, ya que no emite llamas al exponerse a altas temperaturas.

A esto se suma un diferencial clave: los ladrillos son biodegradables y 100% compostables, lo que abre nuevas posibilidades para un modelo de construcción más sustentable.