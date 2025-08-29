Un piloto murió al estrellar su avión F-16 durante entrenamientos de exhibición aérea en Polonia: el impactante video

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, que ocurrió en plena preparación del principal evento aeronáutico del país.

Un avión de combate F-16 polaco se estrella en una práctica del Radom Air Show 2025, en Sadków, Polonia. Foto: Foto: Captura de pantalla X / @politicaestereo.

La preparación para el AirSHOW Radom 2025, el mayor evento aeronáutico de Polonia, quedó marcada por la tragedia tras la muerte de un piloto de combate que se estrelló a bordo de un F-16 durante un entrenamiento.

El accidente se produjo el jueves en el aeropuerto de Sadków, a 100 kilómetros al sur de Varsovia, en plena fase de ensayos previos a la exhibición. Según confirmaron las autoridades, la aeronave perdió el control mientras ejecutaba una maniobra acrobática, cayó en picada y se incendió tras impactar contra la pista.

Un avión de combate F-16 polaco se estrella en una práctica del Radom Air Show 2025, en Sadków, Polonia. Video: X / @politicaestereo.

Un video difundido este viernes muestra los dramáticos instantes en los que el avión entra en pérdida y se estrella, sin dejar tiempo al piloto para recuperarse. El portavoz gubernamental, Adam Szlapka, comunicó en la red social X: “Tragedia en Radom, durante los preparativos para la exhibición aérea, un F-16 se ha estrellado. Lamentablemente, el piloto ha fallecido”.

La Fuerza Aérea de Polonia confirmó que no hubo víctimas en tierra. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ordenó el inicio de una investigación oficial, medida respaldada por el ministro de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak. Este último declaró a TVN 24 que se trataba de “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.

Un avión de combate F-16 polaco se estrella en una práctica del Radom Air Show 2025, en Sadków, Polonia. Video: X / @politicaestereo.

El accidente generó inquietud en torno a la flota de F-16 de Polonia, compuesta por 48 unidades en configuración Block 52. Apenas una semana antes, el país había firmado un acuerdo para modernizar estos cazas a la versión Block 70, considerada más avanzada.

Pese al siniestro, las autoridades mantienen la programación del AirSHOW Radom 2025, previsto para los días 30 y 31 de agosto. El evento, que espera la asistencia de más de 150.000 personas, contará con la participación de equipos internacionales como los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia y un Eurofighter C.16 del Ala 14 español, además de aeronaves de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia.

Aviones F-16 de Polonia. Foto: X @MON_GOV_PL

Uno de los momentos más esperados será la despedida oficial de los Su-22, aviones de ataque en servicio desde la Guerra Fría, que realizarán su último vuelo operativo bajo bandera polaca.

El gobierno polaco reiteró que la investigación continuará hasta esclarecer por completo lo ocurrido. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del piloto fallecido ni sobre las causas exactas que provocaron la tragedia.