El canciller de Alemania aseguró que Rusia puso en peligro vidas humanas tras su ataque con drones en Polonia

“Forma parte de una larga cadena de provocaciones que llevamos meses observando en la región del mar Báltico y en el flanco oriental de la OTAN“, declaró Friedrich Merz.

Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: EFE (CHRISTOPHER NEUNDORF)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, aseguró que Rusia puso en peligro vidas humanas en Polonia, en medio de la tensión entre este último país europeo y la OTAN.

“Esta acción completamente imprudente del Gobierno ruso forma parte de una larga cadena de provocaciones que llevamos meses observando en la región del mar Báltico y en el flanco oriental de la OTAN“, declaró Merz.

Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: EFE (CHRISTOPHER NEUNDORF)

En sintonía, el portavoz alemán Stefan Kornelius expresó que “el Gobierno alemán y la OTAN no tienen actualmente ninguna duda sobre el origen de los drones. También, creo que la cantidad de drones indica que no se trata de misiles extraviados accidentalmente”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa adelantó que la maniobra “Quadriga”, por ejemplo, nunca debe considerarse una respuesta a las maniobras a gran escala que se llevan a cabo en paralelo entre Rusia y Bielorrusia desde el 12 de septiembre.

Drones rusos fueron derribados en territorio polaco. Foto: Dariusz Stefaniuk via REUTERS

El portavoz del Gobierno alemán también reaccionó con cautela a los informes de que Alemania y sus socios de la Unión Europea (UE) están considerando imponer condiciones más estrictas para la emisión de visados Schengen a ciudadanos rusos.

“El decimonoveno paquete de sanciones se está negociando actualmente. Está en fase de preparación. Circulan muchas ideas. Algunas acertadas y otras erróneas. Prefiero esperar a que se complete el proceso antes de poder confirmarlo o desmentirlo”, indicó.

Un mayor apoyo a Ucrania

“Los Verdes”, partido de la oposición, cree que Alemania podría actuar con mayor contundencia, por ejemplo, en lo que respecta al envío de armas a Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, según declaró a ‘DW’ el diputado verde Anton Hofreiter, parece sentirse lo suficientemente seguro como para provocar abiertamente a la OTAN.

“Eso es simplemente el resultado de la constante debilidad de los europeos. Esto incluye sanciones, que Merz anuncia repetidamente y luego nunca se materializan. Esto lleva a Rusia a creer que puede permitirse cada vez más libertades“, señaló Hofreiter.

Alemania siguió el ejemplo de Francia y convocó al embajador ruso en Berlín en el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con el incidente de los drones. Según el comunicado, las acciones del presidente ruso fueron “peligrosas e inaceptables”.