Un mensaje para Putin: un país aliado de Ucrania interceptó un dispositivo de Rusia en el mar Báltico

Uno de los integrantes de la OTAN informó que se detectó un elemento que estaba en las cercanías de su espacio aéreo, por lo que se lo escoltó a la salida.

Ejercicios del Ejército de Rusia sobre el mar Báltico. Foto: via REUTERS

Las tensiones entre Rusia y Ucrania, y sus respectivos aliados, no se detiene ni siquiera en Navidad. En las últimas horas, el ejército de un país europeo informó que interceptó un dispositivo del Kremlin sobre el mar Báltico.

Según lo indicado por el ejército de Polonia, sus fuerzas interceptaron un dispositivo de reconocimiento ruso que estaba cerca de su espacio aéreo.

Mar Báltico; mar. Foto: Unsplash.

Los países del flanco oriental de la OTAN están en alerta máxima ante posibles incursiones en su espacio aéreo desde septiembre, cuando tres aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos, pocos días después de que más de 20 drones rusos penetraran en el espacio aéreo polaco.

“Esta mañana, sobre las aguas internacionales del mar Báltico, aviones de combate polacos interceptaron, identificaron visualmente y escoltaron fuera de su área de responsabilidad a un avión de reconocimiento ruso que volaba cerca de las fronteras del espacio aéreo polaco”, dijo el ejército.

Asimismo, indicó que por la noche se observaron objetos entrando en el espacio aéreo polaco desde la dirección de Bielorrusia.

Drones rusos fueron derribados en territorio polaco. Foto: Dariusz Stefaniuk via REUTERS

“Tras un análisis detallado, se determinó que muy probablemente se trataba de globos de contrabando, que se movían de acuerdo con la dirección y la velocidad del viento”, dijo el ejército. Añadió que parte del espacio aéreo sobre la región nororiental polaca de Podlaskie, fronteriza con Bielorrusia, se cerró de manera temporal al tráfico civil para garantizar la seguridad.

Mientras se esperan novedades sobre planes de paz que pongan fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, movimientos cercanos ponen en alerta a ambos bandos.

Rusia analiza una propuesta de paz para avanzar con una tregua

Moscú está analizando una propuesta de paz sobre Ucrania presentada por el enviado especial ruso tras su reciente reunión con funcionarios estadounidenses, informó este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov comentó que Moscú está examinando actualmente la información proporcionada por Kirill Dmitriev, representante presidencial especial para inversión y cooperación económica, sobre sus conversaciones con funcionarios estadounidenses en Miami el pasado fin de semana.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Foto: EFE.

“Estamos analizando estos materiales y, subsecuentemente, de acuerdo con la decisión tomada por el jefe de Estado, seguiremos las consultas con la parte estadounidense”, indicó Peskov.

Previamente, Peskov señaló que Dmitriev informó al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre los resultados de su viaje a Miami.

El domingo, delegaciones de Rusia y Ucrania sostuvieron conversaciones por separado con la parte estadounidense en Florida.

Como informó la agencia de noticias rusa Sputnik, Dmitriev declaró a los medios de comunicación que los “promotores de la guerra” fracasaron en trastocar las conversaciones entre Rusia y los Estados Unidos.