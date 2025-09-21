Escalada internacional: Cazas británicos inician misiones de defensa aérea en Polonia tras las incursiones rusas

El despliegue busca reforzar la seguridad en el flanco oriental de la Alianza y marca un nuevo hito en la cooperación militar entre Reino Unido y Polonia.

Cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica sobrevolaron cielo polaco. Foto: X/@chuyengiaxuatnc

Dos cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) realizaron esta semana su primera misión de defensa aérea de la OTAN sobre territorio polaco, en respuesta a la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo de la Alianza. Así lo informó este domingo el Ministerio de Defensa del Reino Unido a través de un comunicado oficial.

La operación se enmarca dentro de la misión ‘Centinela Oriental’ de la OTAN, cuyo objetivo es reforzar la defensa colectiva en el flanco oriental de la Alianza, frente al aumento de tensiones con Rusia.

Los cazas británicos y su objetivo de patrullar el cielo polaco. Foto: Instagram @britisharmy

El detalle de la defensa aérea del Reino Unido en Polonia

Los aviones despegaron el viernes por la noche desde la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire, acompañados por un avión de reabastecimiento Voyager de la RAF, con el objetivo de patrullar el cielo polaco y actuar como elemento disuasorio ante amenazas aéreas rusas.

“Los Typhoon de la RAF han realizado su primera misión de defensa aérea sobre Polonia enviando una señal clara: el espacio aéreo de la OTAN será defendido”, declaró el ministro británico de Defensa, John Healey.

El Ministerio confirmó que la operación se completó con éxito y que las aeronaves regresaron sin incidentes al Reino Unido en la madrugada del sábado.

El despliegue se produce tras lo que el gobierno británico calificó como una “temeraria y peligrosa” violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos, considerada la más grave desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Healey destacó también el simbolismo histórico del momento, ya que la misión coincidió con el 85º aniversario de la Batalla de Inglaterra. “Es especialmente conmovedor que los pilotos y la tripulación de la RAF estén una vez más hombro con hombro con Polonia en defensa de nuestra seguridad compartida”, subrayó el ministro, evocando la colaboración entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial.