Polonia advierte que “no se asustará ante los drones rusos” y restringe el tráfico aéreo en su frontera con Bielorrusia y Ucrania

La sociedad polaca vive la jornada posterior a las incursiones de drones rusos con una mezcla de tensión, serenidad y la certeza de que se produjo una escalada sustancial en el enfrentamiento con Rusia y Bielorrusia.

Hasta el momento se hallaron fragmentos de 16 drones, de los 19 que, según el Gobierno, entraron en el espacio aéreo polaco desde Bielorrusia. Foto: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó que Polonia “no se asustará ante los drones rusos” gracias a sus pilotos y el apoyo aliado, tras las violaciones rusas del espacio aéreo. Incluso, dijo que su país superó las pruebas de preparación y de mecanismos de acción en la OTAN.

Como consecuencia de las 19 violaciones del espacio aéreo polaco por drones provenientes de Bielorrusia, Polonia impuso restricciones de tráfico aéreo en su frontera con Bielorrusia y Ucrania hasta el 9 de diciembre.

Drones rusos en Polonia. Foto: POLSAT NEWS via REUTERS

Las autoridades polacas prohibieron los vuelos nocturnos y la operación de drones civiles a cualquier hora del día en la zona EP R129, que abarca la franja oriental del país.

Polonia también implementó el cierre completo del tráfico fronterizo con Bielorrusia desde mañana. Esta medida, que afecta a transporte por carretera y ferroviario, fue anunciada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, debido a los “intensos ejercicios ruso-bielorrusos Zapad-2025”, programados del 12 al 16 de septiembre. El cierre busca reforzar la seguridad y se mantendrá hasta el fin de los ejercicios militares.

Polonia, respaldada por sus aliados tras la incursión de drones rusos en su espacio aéreo

El mandatario de Polonia, Karol Nawrocki, evaluó la incursión de drones rusos como “un intento de probar” la preparación polaca y, dirigiéndose a los militares, subrayó: “todas estas pruebas las hemos superado”.

Tras una conversación telefónica con su homologo estadounidense, Donald Trump, Nawrocki destacó la “unidad aliada” ante los recientes desafíos a la seguridad de la OTAN.

Al igual que su entorno, según afirma Nowak, para él es muy importante “demostrar que no hay miedo, que Polonia responde y se coordina con la OTAN. No queremos guerra, pero tampoco dudaremos, no tenemos miedo”.

De este modo, en un gesto de apoyo, la República Checa enviará tres helicópteros Mi-171Sz de operaciones especiales a Polonia. Estas aeronaves asistirán al Ejército polaco para detectar y, si fuera necesario, interceptar drones a baja altitud.