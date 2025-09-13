Trump le propone a la OTAN aranceles secundarios sobre China para forzar a Rusia a terminar con la guerra

En su red social Truth Social, el presidente de EE. UU. argumentó que compromiso de la OTAN para ganar la guerra “ha estado muy lejos del 100%” y calificó de “impactante” que algunos miembros de la alianza sigan comprando petróleo ruso.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo ruso y apliquen aranceles de hasta 100% a China, una estrategia que, según él, pondría fin a la guerra en Ucrania. La declaración se produce en medio de nuevas tensiones en Europa tras la incursión de drones rusos en Polonia.

Afirmó que la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso y aplicaran aranceles de entre 50% y 100% a China por sus compras de crudo a Moscú.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Foto: REUTERS

“Debilita enormemente su posición de negociación y su poder de presión sobre Rusia”, sentenció Trump refiriéndose a los aliados de la OTAN.

Desde 2023, Turquía, miembro de la OTAN, se ha convertido en el tercer mayor comprador de petróleo ruso, después de China e India, según el Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Otros países de la alianza de 32 miembros que también adquieren crudo ruso incluyen Hungría y Eslovaquia.

Tensión en Europa

La declaración de Trump llega tras el reciente ingreso de varios drones rusos en Polonia, un movimiento que aumentó la tensión al violar el espacio aéreo de un aliado de la OTAN.

Aunque Polonia derribó los drones, Trump minimizó la gravedad del incidente y las intenciones de Moscú al decir que “pudo haber sido un error”.

Las banderas de los miembros de la Alianza ondean en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica. 2 de abril de 2025. Foto: REUTERS/Yves Herman

Durante su campaña, Trump prometió acabar rápidamente con la guerra, pero hasta ahora no ha ejercido la presión necesaria para poner fin al conflicto y en ocasiones ha sido visto como reacio a confrontar al presidente ruso, Vladímir Putin.

El Congreso estadounidense intenta que el mandatario respalde un proyecto de ley para endurecer las sanciones, después de que Trump recibiera a Putin el mes pasado en Alaska en conversaciones que no lograron avances hacia la paz.

El rol de China

En su mensaje, Trump sostuvo que un veto de la OTAN al petróleo ruso, sumado a aranceles a China, “también sería de gran ayuda para TERMINAR esta guerra mortal, pero RIDÍCULA”.

El presidente planteó que los aliados de la OTAN impongan aranceles de entre 50% y 100% a China y los retiren si la guerra iniciada con la invasión rusa de 2022 llega a su fin.

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un en China. Foto: via REUTERS

“China tiene un fuerte control, incluso un dominio, sobre Rusia”, escribió Trump, y afirmó que poderosos aranceles “romperán ese dominio”.

Estados Unidos ya ha impuesto un impuesto de importación del 25% a bienes de India por sus compras de energía rusa.

Trump culpó de la guerra a su predecesor, el demócrata Joe Biden, y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, sin incluir en esa lista a Putin, quien lanzó la invasión.