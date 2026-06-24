Colombia: Iván Cepeda reconoció la derrota y Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente del país

Iván Cepeda era el candidato de la izquierda a la presidencia de Colombia. Foto: REUTERS

La izquierda en Colombia atraviesa un proceso de reordenamiento interno tras las elecciones presidenciales, en las que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo una ajustada victoria por una diferencia inferior al 1% de los votos. En ese contexto, el senador Iván Cepeda, postulante del Pacto Histórico, oficializó este miércoles su reconocimiento de la derrota y validó el resultado del escrutinio definitivo.

“En este estadio del escrutinio he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso… Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, expresó Cepeda en una declaración pública dirigida a la nación. El dirigente añadió que su espacio político ejercerá una oposición “democrática y constructiva”, buscando encauzar su rol institucional tras una elección altamente polarizada.

El reconocimiento llega luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil informara que los escrutinios municipales alcanzaron un 99,997% de coincidencia con el preconteo inicial. Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral se prepara para oficializar la victoria del candidato de derecha, cerrando así el proceso administrativo de validación.

Cepeda habló de irregularidades durante la campaña

Cepeda, sin embargo, matizó su aceptación al remarcar que reconocer el resultado “no significa renunciar a la verdad”. En ese sentido, reiteró denuncias sobre presuntas irregularidades durante la campaña de su rival, entre ellas supuestas operaciones de compra de votos y la intervención de actores internacionales en el debate político colombiano.

Iván Cepeda reconoció su derrota. Foto: REUTERS

En particular, el dirigente del Pacto Histórico cuestionó el respaldo público del expresidente estadounidense Donald Trump hacia De la Espriella, señalando que ese apoyo habría tenido impacto en la contienda. Estas declaraciones se suman a un clima de tensión que ya venía escalando desde la primera vuelta electoral.

El resultado electoral también abre una nueva etapa en la relación interna de la izquierda colombiana. El presidente saliente, Gustavo Petro, había mantenido inicialmente una postura de cuestionamiento al escrutinio, sugiriendo que el margen ajustado no permitía una proclamación inmediata del ganador. Sin embargo, en los últimos días moderó su discurso y llamó al diálogo nacional, planteando la necesidad de “reconocernos y respetarnos”.

Esa diferencia de enfoques evidencia una creciente distancia política entre Petro y Cepeda, quien se posiciona ahora como líder de la oposición institucional. El contraste también se refleja en la estrategia adoptada por el Pacto Histórico, que decidió aceptar formalmente el resultado electoral mientras mantiene objeciones políticas sobre el desarrollo de la campaña.

Fragmentación política en Colombia

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella, que logró imponerse por un estrecho margen, asumirá la presidencia en un contexto de alta fragmentación política. Su victoria se produce además en un escenario donde la izquierda alcanzó una de sus mejores performances históricas, con más de 12 millones de votos en la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia. Foto: REUTERS

Pese a la derrota presidencial, el Pacto Histórico conserva una representación relevante en el Congreso, lo que le permitirá ejercer un rol opositor significativo durante el próximo período legislativo. Con 25 escaños en el Senado y 42 en la Cámara de Representantes, la coalición se mantiene como una de las principales fuerzas políticas del país.

El cierre del proceso electoral marca así el inicio de una nueva etapa política en Colombia, caracterizada por una oposición fortalecida, un gobierno de derecha en ascenso y tensiones internas dentro del bloque progresista.