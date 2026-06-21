Donald Trump volvió a atacar a Giorgia Meloni: la acusó de no involucrarse en la guerra con Irán “y su gravísima amenaza nuclear”

Donald Trump volvió a atacar a Giorgia Meloni. Foto: REUTERS

El drama entre Donald Trump y Giorgia Meloni sumó un nuevo capítulo. Este domingo, el presidente de Estados Unidos arremetió contra la primera ministra de Italia al asegurar que no se implicó en la guerra que Washington inició contra Irán el pasado 28 de febrero.

“Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia -y su primera ministra- ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En esa línea, Trump insistió en una de las ideas que repite desde que comenzó la guerra en Medio Oriente y es la falta de ayuda que, en su opinión, recibió de sus aliados. A su vez, lamentó que “durante décadas” los han defendido, “pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo”.

El mensaje de Donald Trump contra Meloni, Italia y la OTAN por la guerra con Irán. Foto: Captura

Las declaraciones del mandatario estadounidense no se limitan a Meloni, hasta ahora considerada una de sus personas de confianza en Europa, sino que se extienden a la OTAN.

Desde el inicio de la guerra con Irán hace casi cuatro meses, el Trump cuestionó a los países que como Italia no quisieron implicarse en el conflicto y no cedieron de manera total sus bases a Estados Unidos.

La OTAN, también aludida en el mensaje, recibió críticas continuas de Trump en los últimos meses, quien definió a la Alianza Atlántica como un “tigre de papel” y llegó a afirmar que se plantea “seriamente” retirar a EEUU del grupo.

Trump afirmó que Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió

El pasado viernes, Meloni lanzó un duro descargo contra Trump, quien afirmó que ella le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria calificó de “invento”.

El episodio escaló tanto que el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, canceló la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra”, que “ofenden a toda Italia”.

“Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, afirmó Meloni en un mensaje en sus redes sociales, donde añade: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

Qué dijo Donald Trump sobre Giorgia Meloni

Meloni respondió de esa manera a la entrevista telefónica que le hizo un periodista del canal de televisión italiano “La 7” a Trump, y de la que por el momento sólo se divulgó la transcripción al italiano.

Según dicho medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: “En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”.

“¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!. ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en la transcripción.

El descargo de Meloni

Ante estas palabras, Meloni publicó un video en sus redes sociales en el que añadía: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”.

“Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”, lanzó.

Durante el G7, Meloni había afirmado que su relación con Trump no había cambiado y atribuyó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” en la defensa de sus intereses.

“Yo no noté nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Y agregó: “Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo”.

Durante la cumbre, pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump después de los varios encontronazos que ambos, antiguos aliados, han protagonizado a cuenta sobre todo de la guerra en Irán y de los ataques del estadounidense al papa León XIV.