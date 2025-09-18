Estados Unidos respaldó a Israel: el informe de la ONU que acusaba genocidio en Gaza tenía “mentiras”

Morgan Ortagus, representante estadounidense ante Naciones Unidas, indicó que “se trata de un informe difamatorio que carece de credibilidad”.

Ataque aéreo de Israel sobre la Franja de Gaza. Foto: Reuters (Khamis Al-Rifi)

Estados Unidos brindó un nuevo respaldo para Israel. Esta vez, indicó frente al Consejo de Seguridad de la ONU que había “mentiras” en el informe publicado días atrás por una comisión de Naciones Unidas en referencia al genocidio en la Franja de Gaza.

Morgan Ortagus, representante estadounidense, indicó este jueves: “Consideramos que se trata de un informe difamatorio que carece de credibilidad. Presenta mentiras y distorsiones en beneficio de Hamás”. Además, Washington vetó la resolución que pedía por una tregua en la Franja de Gaza.

Morgan Ortagus, representante de Estados Unidos ante la ONU. Foto: REUTERS

Ortagus insistió en que los comisionados que redactaron este informe tienen “antecedentes de parcialidad”, lo que según ella “viola las propias normas” de las Naciones Unidas. Y subrayó que este informe es un ejemplo de la “bancarrota moral” del Consejo de Derechos Humanos y de por qué EE.UU. decidió no participar más en este organismo.

“Hace tiempo que se debería haber eliminado (la comisión) y puesto fin a su caza de brujas antisemita”, agregó. Ortagus hacía referencia al informe publicado el martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.

Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: REUTERS/Adam Gray.

Según sus investigaciones, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, “las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas”, según la definición de este crimen en el derecho internacional. Esos cuatro actos son: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.

Estados Unidos vetó la resolución de la ONU para un alto el fuego en Gaza

Estados Unidos vetó hoy una resolución del Consejo que pedía un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la Franja. Ortagus explicó que EE.UU. se opuso al documento porque este “no condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse y legitima erróneamente las falsas narrativas que le benefician”.

Danny Danon, representante de Israel ante la ONU. Foto: REUTERS

El representante israelí, Danny Danon, criticó durante su intervención que en la resolución no aparece escrito que “todos los actos de terrorismo son criminales e injustos” ni tampoco que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 “debe ser condenado”. Danon también reiteró que el hambre “no es ni ha sido nunca una política de Israel”, pese a que la ‘Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria’ (CIF) declaró la hambruna en el norte de Gaza el pasado agosto.

Por su parte, el representante palestino, Riyad Mansour, calificó de “lamentable y doloroso” que la resolución no haya salido adelante, lo que impide que el Consejo desempeñe “el papel que le corresponde ante estas atrocidades” y proteja a los civiles “ante el genocidio”.