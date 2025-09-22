Israel refuerza todos sus frentes militares durante el año nuevo judío por temor a ataques

El Ejército israelí desplegará decenas de compañías adicionales en tierra, mar y aire durante las festividades judías entre septiembre y octubre, en medio de una creciente tensión regional.

Israel refuerza la seguridad en su territorio. Foto: Reuters.

El Ejército de Israel anunció este lunes que reforzará con decenas de compañías adicionales todos sus frentes de defensa durante las festividades del mes de Tishrei, el primero del calendario hebreo, que se celebra entre septiembre y octubre.

Reforzar la seguridad durante un período sensible para Israel

La decisión fue tomada tras una evaluación de la situación de seguridad en la región, según informó un comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Ejército de Israel. Foto: Reuters.

“De acuerdo con la evaluación de la situación multi-escenario, se decidió reforzar y preparar decenas de compañías para el entrenamiento de combatientes para misiones defensivas en los diversos sectores durante las festividades del Tishrei”, señala el comunicado.

El despliegue incluye unidades de tierra, aire y mar, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del país ante potenciales amenazas durante este período sensible.

El refuerzo se da en un contexto regional tenso, con frentes activos en Gaza, Cisjordania, el sur del Líbano y la frontera con Siria. Además, Israel mantiene conflictos abiertos con actores como la Resistencia Islámica de Irak, los rebeldes hutíes de Yemen e Irán, al que acusa de financiar y armar a las milicias que operan en su contra.

Según el diario The Times of Israel, los reclutas permanecerán desplegados al menos hasta mediados de octubre, cubriendo así todo el período festivo, que incluye el Año Nuevo judío (Rosh Hashaná), Yom Kipur y Sucot.

Soldados israelíes. Foto: EFE.

En paralelo, las autoridades israelíes han aumentado la presencia policial en ciudades como Jerusalén, especialmente en la frontera entre el sector occidental (israelí) y el oriental (palestino, ocupado y anexionado por Israel), donde se ha visto un incremento notable de patrullas y vehículos de seguridad.

El Gobierno busca prevenir posibles disturbios o ataques durante estas fechas, tradicionalmente marcadas por grandes reuniones y celebraciones religiosas, en un contexto donde las tensiones políticas y territoriales siguen siendo elevadas.