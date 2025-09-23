Uno de los mejores viajes en tren de Europa: sale desde Portugal hacia España y su boleto cuesta menos de 15 euros

Linha do Douro es un trayecto ferroviario que combina patrimonio cultural y una experiencia única low cost. A lo largo de su recorrido, atraviesa comunidades autónomas españolas hasta llegar al norte portugués, donde su valle se convierte en un increíble espectáculo.

El tren de la línea ferroviaria Douro. Foto: roteirododouro.com

El sistema ferroviario de Europa se consolidó como una de las mejores formas de recorrer el continente, ya que interconecta más de 25 países de manera económica, eficiente y segura, además de ofrecer hermosos paisajes.

En este contexto, una de las rutas más elegidas por los turistas del mundo es Linha do Douro, un histórico trayecto ferroviario que combina patrimonio cultural y una experiencia única low cost.

El río Duero nace en el pico Urbión y desemboca en el océano Atlántico. A lo largo de su curso, atraviesa comunidades autónomas españolas hasta llegar al norte de Portugal, donde su valle se convierte en un increíble espectáculo.

La línea que permite descubrir estos paisajes es la Linha do Douro, inaugurada en 1875 y con una extensión de 203 km. La excursión más popular comienza en la estación de Régua y conecta esta ciudad con el pueblo de Pocinho.

El recorrido combina arquitectura y naturaleza: fachadas decoradas con paneles de azulejos que muestran escenas de la región y, sobre todo, los espectaculares tramos que bordean el río Duero.

Entre Pinhão y Pocinho, los pasajeros atraviesan desfiladeros de gran altura y viñedos en terrazas que trepan por las laderas, convirtiendo este tramo en el más fotogénico del extenso trayecto.

Precios y horarios de la Linha do Douro

El boleto tiene un accesible costo de menos de 15 euros y el viaje dura aproximadamente tres horas y media. Según la web oficial de Comboios de Portugal, los horarios están disponibles y actualizados online.

“Durante la primera hora del viaje los pasajeros atraviesan zonas residenciales y una vez que se pasa el pueblo de Peso de Régua, el tren empieza a atravesar el río. Es en la parte que comprende Pinhão y Pocinho donde se encuentran las vistas más bellas del río Duero, además de las terrazas de viñedos que trepan por las laderas”, describe la guía ‘Porto North Portugal‘.

¿Cómo llegar a Oporto desde España?

La opción más económica y rápida es el tren. Existen conexiones directas desde Vigo hasta la estación de Porto Campanhã, con dos salidas diarias y un trayecto que dura alrededor de dos horas.

De esta manera, los turistas pueden llegar fácilmente desde España a Portugal y enlazar con la Linha do Douro, combinando dos de las experiencias ferroviarias más atractivas de la región ibérica.