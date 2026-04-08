Estados Unidos inicia la construcción del proyecto nuclear más grande de su historia
Washington avanza hacia un objetivo que puede cambiar por completo su estrategia militar. Todos los detalles, en la nota.
Estados Unidos avanza en nuevo proyecto que busca sustituir una de las piezas clave de su sistema de defensa que lleva décadas en funcionamiento. Su Fuerza Aérea está creando nuevos silos que sustituirán a los antiguos Minuteman III, que llevan activos desde la Guerra Fría.
El plan era modernizar los silos viejos, pero eran demasiado antiguos. Su electrónica es analógica y la adaptación es muy costosa. Por lo que hay que empezar de cero. Con la modificación, pretenden crear cerca de 450 nuevos silos con una tecnología completamente nueva, lo que lo convierte en uno de los proyectos militares más importantes de EE.UU.
El contexto internacional de EEUU
Todo esto ocurre en un momento clave: se terminó el tratado nuclear entre EE.UU. y Rusia; y China está ampliando su arsenal.
El contexto global ha cambiado y esto puede ser solo el principio de algo que nadie se imagina.