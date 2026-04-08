Misil Minuteman III. Foto: Fuerza Aérea de los Estados Unidos

Estados Unidos avanza en nuevo proyecto que busca sustituir una de las piezas clave de su sistema de defensa que lleva décadas en funcionamiento. Su Fuerza Aérea está creando nuevos silos que sustituirán a los antiguos Minuteman III, que llevan activos desde la Guerra Fría.

Minuteman III. Foto: US AIR FORCE

El plan era modernizar los silos viejos, pero eran demasiado antiguos. Su electrónica es analógica y la adaptación es muy costosa. Por lo que hay que empezar de cero. Con la modificación, pretenden crear cerca de 450 nuevos silos con una tecnología completamente nueva, lo que lo convierte en uno de los proyectos militares más importantes de EE.UU.

El contexto internacional de EEUU

Todo esto ocurre en un momento clave: se terminó el tratado nuclear entre EE.UU. y Rusia; y China está ampliando su arsenal.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

El contexto global ha cambiado y esto puede ser solo el principio de algo que nadie se imagina.