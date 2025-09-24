Video impactante: se abrió un cráter de 50 metros en Tailandia y tragó partes de una calle, autos y postes de luz

El colapso de una calle en el centro de Bangkok provocó que se tuviera que evacuar un hospital cercano a la zona del hecho.

Un gran socavón en Bangkok. Foto: REUTERS

Un gran socavón descubierto frente a un hospital de Bangkok, Tailandia, obligó a la evacuación de decenas de pacientes por los riesgos del hundimiento del terreno, que interrumpió la electricidad, el suministro de agua potable y el tránsito en la zona.

El colapso, cuyas causas están bajo investigación, abrió un hueco de 50 metros de profundidad y cerca de 900 metros cuadrados de extensión que se tragó una grúa que estaba estacionada frente al Hospital Vajira, uno de los más antiguos de la capital tailandesa.

“Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la calle”, señaló la Administración de Bangkok en un comunicado.

Cabe destacar que el colapso ocurre en plena temporada de monzones en Tailandia, un período de fuertes lluvias que puede intensificar el riesgo de hundimientos y socavones.

Cuando el terreno se abrió, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos gigantes tuberías vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón. Además, algunos transeúntes alcanzaron a escapar segundos antes de que la superficie se desplomara.

Impresionante episodio en Tailandia. Video: X @MundoEConflicto

El gobernador de Bangkok, Chadchart, explicó en el sitio que el derrumbe no dejó personas lesionadas y que tres vehículos sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy, por lo que el tránsito fue suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados.

Por su parte, el hospital cerrará los servicios ambulatorios al menos por 48 horas, mientras espera operar con normalidad en las áreas de urgencias y hospitalización.

Qué es un socavón, causante del hundimiento de las calles en Tailandia

Un socavón es un hundimiento o colapso súbito de la superficie del suelo, causado por el debilitamiento o la erosión de las capas subterráneas que dejan un vacío sin soporte. Este fenómeno, que puede ocurrir de forma natural (por infiltración de agua o disolución de rocas) o por acciones humanas (como la minería), puede variar en tamaño y profundidad, presentando un peligro significativo para la seguridad.

Las consecuencias para la infraestructura del socavón serán de largo plazo. La reparación podría extenderse por un año completo, dada la necesidad de estabilizar el túnel del metro, reforzar el drenaje y reconstruir la vía principal. El impacto económico también será considerable, dado que la zona afectada es un punto neurálgico de la capital, rodeada de hospitales, universidades y oficinas públicas.

El episodio revive el debate sobre la seguridad de las grandes obras de infraestructura en Bangkok, una ciudad construida en su mayoría sobre terreno blando y con un extenso sistema de canales.