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El aeropuerto de Palm Beach cambió su nombre por el de Donald Trump: qué otros edificios busca renombrar

Con el aeródromo ubicado en el sur de Florida, el presidente de Estados Unidos se convirtió en el primer mandatario en tener un aeródromo en su honor mientras sigue en el cargo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El Aeropuerto de Florida cambia su nombre en honor a Donald Trump.
El Aeropuerto de Florida cambia su nombre en honor a Donald Trump. Foto: REUTERS
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El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el sur de Florida, cambió su nombre por el de Donald Trump. De esta manera, el republicano de 80 años se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en tener un aeródromo en su honor mientras sigue en el cargo.

“A partir de hoy, el Aeropuerto Internacional de Palm Beach fue rebautizado oficialmente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, informó este jueves en sus redes sociales el aeródromo, que está en la ciudad donde el mandatario tiene su residencia en el club de playa de Mar-a-Lago.

El primer avión en aterrizar en el renombrado aeropuerto fue el Trump Force One a las 05:01 (hora local) con uno de los hijos del presidente a bordo, Eric Trump, quien le agradeció al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por avalar el cambio de nombre.

El Aeropuerto de Florida cambia su nombre en honor a Donald Trump. Video: X @SecDuffy

El hijo del mandatario aseguró que “no hay ninguna persona que haya hecho más” por Florida y por Estados Unidos, “y nadie que merezca más este increíble honor”, además de expresar su “orgullo de ver las iniciales DJT”, el nuevo código del aeródromo.

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“No creo que haya nadie que sea más sinónimo de Palm Beach que Donald Trump, y tal vez de toda Florida. Y, ya saben, es su hogar. Él ama absolutamente a este estado, ganó el estado por un margen importante, ya saben, y este es el avión que lo llevó a la victoria”, expresó Eric Trump en diálogo con Fox News.

La Casa Blanca también difundió imágenes en las que las señales de tránsito de Florida muestran el nombre del nuevo aeropuerto, que transporta a cerca de 8,6 millones de pasajeros al año, tiene más de 200 vuelos comerciales diarios y aporta 4.600 millones de dólares a la economía de la región.

El Aeropuerto de Florida cambia su nombre en honor a Donald Trump. Video: X @WhiteHouse

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) difundió que los sistemas ya reflejan el nuevo identificador del aeropuerto, que cambió de PBI a DJT, por lo que “los pilotos, controladores de tránsito aéreo y partes interesadas de la aviación deben utilizar DJT para la planificación y operaciones de vuelo”.

Qué otros edificios históricos busca renombrar Donald Trump

El cambio ocurre pese a las críticas de los demócratas y una demanda legal de un piloto contra el cambio de nombre al argumentar que crea “incertidumbre” y posibles “riesgos de seguridad” aérea.

Carteles del Aeropuerto de Florida, que cambia su nombre en honor a Donald Trump.
El Aeropuerto de Florida cambia su nombre en honor a Donald Trump. Foto: REUTERS

También sucede en medio de los intentos del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo en Washington con el Instituto de Paz de Trump y el Trump Kennedy Center, aunque este último se revirtió tras la orden de un juez.

Asimismo, funcionarios de la Administración presionaron al líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, para que ayude a poner el nombre de Trump a la estación de trenes Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto de Dulles, que está en Virginia y conecta con Washington.

Donald TrumpAeropuertoFlorida (EEUU)
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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