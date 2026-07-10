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Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente en vacaciones de invierno: dónde y qué días se hará

La fiesta gastronómica ofrecerá una propuesta para toda la familia con gastronomía típica, shows de música en vivo, feria de artesanos y actividades culturales. Cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente en Tapalqué.
Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente en Tapalqué. Foto: Prensa.
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Tapalqué será uno de los destinos turísticos destacados de la provincia de Buenos Aires durante las vacaciones de invierno con una nueva edición de la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente, que se realizará el 18 y 19 de julio en la Plaza Adolfo Alsina.

La celebración, organizada por Expo Arte & Sabores junto con la Municipalidad de Tapalqué, comenzará ambos días desde las 12:00 y ofrecerá una propuesta para toda la familia con gastronomía típica, espectáculos en vivo, feria de artesanos y actividades culturales. El evento busca revalorizar las tradiciones argentinas y promover la producción local en uno de los destinos emergentes del interior bonaerense.

Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer los puestos de pastelitos artesanales, degustar chocolate caliente y participar del concurso que premiará las mejores elaboraciones. Además, habrá shows musicales, presentaciones culturales y una feria de emprendedores con productos regionales.

Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente en Tapalqué.
Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente en Tapalqué. Foto: Prensa.

Qué hacer en Tapalqué durante las vacaciones de invierno

Más allá de la fiesta, Tapalqué ofrece distintas alternativas para quienes buscan una escapada de descanso a unos 270 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

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Uno de los principales atractivos es el Complejo Termal Tapalqué, que cuenta con piscinas de aguas termales, spa y espacios de relax ideales para disfrutar del invierno. A eso se suma el Balneario Municipal, ubicado sobre las márgenes del arroyo Tapalqué, con amplios espacios verdes, senderos para caminar o andar en bicicleta y sectores recreativos.

Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente en Tapalqué.
Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente en Tapalqué. Foto: Prensa.

La ciudad también invita a recorrer sus plazas, circuitos patrimoniales, propuestas gastronómicas y alojamientos para todos los presupuestos, convirtiéndose en una opción ideal para combinar naturaleza, bienestar y cultura durante el receso invernal.

Con una agenda que reúne sabores tradicionales, espectáculos y actividades para todas las edades, la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente se consolida como uno de los eventos más atractivos de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires y una excelente oportunidad para descubrir los encantos de Tapalqué.

Pastelitos criollos. Foto: Unsplash.
Pastelitos criollos. Foto: Unsplash.

Cómo llegar a Tapalqué en auto desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires a Tapalqué, el recorrido hasta llegar a Tapalqué es de aproximadamente 270-280 km y dura entre 3 y 4 horas, según el tránsito.

Ruta recomendada:

  1. Tomá la Autopista Riccheri.
  2. Continuá hasta Cañuelas.
  3. Seguí por la Ruta Nacional 205 pasando por Lobos, Roque Pérez y Saladillo.
  4. En la rotonda de Saladillo, doblá hacia la Ruta Provincial 51.
  5. Continuá unos 30 km hasta llegar a Tapalqué.
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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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