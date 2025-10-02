Muertos y desaparecidos tras el derrumbe de una escuela: las teorías detrás del accidente que conmociona a Indonesia

El colapso de un internado dejó cinco muertos, cinco rescatados con vida y decenas de desaparecidos. Los detalles.

Derrumbe de un internado en Indonesia. Foto: REUTERS

El internado de estudios islámicos Al-Khoziny, situado en la regencia de Sidoarjo, en el este de la isla de Java -la más poblada de Indonesia-, sufrió un derrumbe de sus plantas superiores el lunes, mientras un grupo de operarios vertía cemento en el edificio como parte de unas obras.

Los equipos de rescate desplegados en la escuela que se derrumbó, dejando al menos cinco muertos, dijeron este jueves que no hay señales de vida humana bajo los escombros del edificio, donde se cree que hay decenas de jóvenes atrapados.

Los rescatistas pudieron rescatar a cinco supervivientes entre los restos del centro en ruinas y recuperaron dos cadáveres. Los equipos acordaron este jueves con “representantes” de las familias afectadas “pasar a la siguiente fase” e iniciar tareas de búsqueda y evacuación que conllevan el uso de maquinaria pesada, evitada hasta ahora por el riesgo que conlleva para la seguridad de potenciales supervivientes.

Según las autoridades, la aceleración de las operaciones, en las que trabajan más de 300 rescatistas, se produce a petición de las familias que no tienen noticias de sus allegados tres días después de la caída del edificio.

Este jueves se contabilizan cinco fallecidos y 59 desaparecidos, en contraste con los 91 reportados la víspera. El baile de cifras se justifica por errores en las listas o supervivientes que no habían notificado a las autoridades.

Los rescatistas evacuaron a veinte personas del edificio en ruinas, mientras que alrededor de un centenar pudieron salir por su propio pie del inmueble.

El internado derrumbado acogía a menores de 20 años con un currículum educativo centrado principalmente en estudios islámicos, en el país con más musulmanes del mundo.

En los alrededores de la escuela, más de 200 familiares aguardan noticias, muchos durmiendo en colchones improvisados cerca del lugar. La búsqueda se intensifica mientras se agota el “período de oro” de 72 horas, clave para encontrar sobrevivientes.

Las teorías detrás del derrumbe de un internado en Indonesia

El lunes por la tarde, parte del internado islámico Al Khoziny, de varios pisos, se desplomó de manera repentina cuando los estudiantes se reunían para rezar. Los pilares de los cimientos no soportaron el peso de una nueva construcción en el cuarto piso.

La operación de rescate es compleja, ya que las vibraciones pueden provocar nuevos desprendimientos en otras zonas. A esto se suma la investigación de las causas, que apuntan a fallas estructurales y a la falta de controles en edificios ampliados de forma improvisada.