“La guerra ha terminado”: Hamás afirmó que EEUU dio garantías para el fin del conflicto con Israel en la Franja de Gaza

El grupo islamista anunció que seguirá “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos”.

Hamás en la Franja de Gaza. Foto: Reuters/Ramadan Abed

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía) de que la “guerra ha terminado por completo” en la Franja de Gaza.

“Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo”, recoge un comunicado difundido por el grupo islamista palestino.

Al Haya agregó que Hamás seguirá “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

Asimismo, insistió en que su delegación abordó el plan con gran “responsabilidad” y presenta “una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra”.

Hamás está a la espera de que el Gobierno israelí ratifique la primera fase del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente Estado Unidos, Donald Trump, que implicará el intercambio de rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

La Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Trump reveló cuándo serán liberados los rehenes israelíes

El mandatario, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana.

El mandatario señaló además que Estados Unidos “estará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.