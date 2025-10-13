La bronca de los familiares en Israel: Hamás confirmó que entregará hoy solo cuatro cuerpos de rehenes muertos

La Cruz Roja será la encargada de recibir los cadáveres y pasárselos a las fuerzas armadas de Israel. Serán honrados con una breve ceremonia religiosa en Gaza.

Hamás reveló el nombre de cuatro rehenes fallecidos en Gaza que entregará a Israel. Foto: REUTERS

Las identidades de los cuatro rehenes cuyos cadáveres serán devueltos a las fuerzas israelíes por parte de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, quedaron reveladas.

Los cuerpos serán entregados a miembros de la Cruz Roja, para que estos se los transfieran a las fuerzas israelíes. Los nombres de los cuatro fallecidos son: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz.

“Las Brigadas Al Qasam entregarán hoy lunes 13 de octubre de 2025 los cuerpos de los prisioneros sionistas”, afirmó Hamás, por lo que aún permanecen en la Franja de Gaza 24 cadáveres de rehenes, cuyo paradero es desconocido.

Acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. Foto: REUTERS

Según detalló un oficial del Ejército israelí, los cadáveres serán entregados a la Cruz Roja para luego ser transportados y quedarán a disposición de las fuerzas armadas israelíes.

Dentro de Gaza se realizará una breve ceremonia religiosa por los fallecidos, y sus ataúdes serán llevados fueran del enclave envueltos en bandera israelíes.

Finalmente, serán trasladados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa (sur de Tel Aviv), donde se procederá a la identificación de los cadáveres y se tratará de determinar las condiciones en las que murieron.

Tres argentinos liberados por Hamás

En la liberación de 20 prisioneros que llevó a cabo el grupo islamista en la jornada de este lunes, fueron liberados tres rehenes argentinos que habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023, por lo que debieron atravesar un cautiverio de más de dos años.

Los tres argentinos son Eitan Horn, Ariel y David Cunio (hermanos).

Eitan Horn cumplió 39 años el pasado 23 de septiembre, mientras seguía en cautiverio. Tanto él como su hermano Iair fueron secuestrados por Hamás en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más atacadas durante la ofensiva del 7 de octubre cerca de la Franja de Gaza. Iair fue liberado el 15 de febrero de este año.

El 1° de marzo, la familia volvió a ver a Eitan a través de un video difundido por Hamás, grabado al momento de la liberación de Iair. En las imágenes, Eitan se mostraba conmovido, dolido y visiblemente enojado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien responsabilizaba por la situación. También hizo un llamado urgente al fin del conflicto.

Los hermanos Horn, antes y durante el secuestro de Hamás. Foto: X/@thevoicetruth1

Antes de ser separados, los hermanos se abrazaron con fuerza. Eitan expresó entonces: “Estoy muy feliz de que mi hermano sea liberado mañana, pero separar a las familias no tiene sentido. Saquen a todos, no destruyan nuestras vidas”. Con un gesto de enojo, también pidió: “Díganle a mi madre, a mi padre y a todos que sigan manifestándose”.

Durante la madrugada del lunes, también fueron liberados los hermanos David y Ariel Cunio.

David, de 33 años y actor de profesión, fue secuestrado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma. Las tres fueron liberadas a finales de noviembre de 2023, durante el primer intercambio de rehenes. Desde entonces, y hasta febrero, no se tuvieron noticias de David, hasta que un excautivo aseguró haberlo visto con vida, según informó en su momento The Times of Israel.

Su hermano Ariel, de 26 años al momento del secuestro, fue capturado junto a su novia Arbel Yehud, de 28. Justo antes de caer en manos de Hamás, Ariel logró enviarle un mensaje a su otro hermano, quien logró sobrevivir a la masacre: “Estamos en una película de terror”, escribió.