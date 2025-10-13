Hamás entregó solo 4 de los 28 cuerpos de los rehenes: Israel lo instó a “respetar el acuerdo”

El ejército israelí comunicó que los restos “serán trasladados al Centro Nacional de medicina forense para el proceso de identificación”.

Hamás entregó cuerpos de los rehenes israelíes a través de la Cruz Roja. Foto: Captura

El ejército israelí denunció que los cuerpos de tan solo cuatro rehenes muertos en cautiverio en Gaza fueron entregados este lunes por Hamás a Israel a través de la Cruz Roja, cuando se esperaban los restos de 28 cautivos.

“Cuatro ataúdes con rehenes muertos están siendo escoltados por las fuerzas de la Tzahal (Fuerzas Armadas) y del Shin Bet (servicio israelí de seguridad interior) rumbo a Israel, donde serán trasladados al Centro Nacional de medicina forense para el proceso de identificación”, indicó un comunicado castrense.

Hamás entregó cuerpos de los rehenes israelíes a través de la Cruz Roja. Video: Reuters

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese el fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos y que entró en vigor el viernes.

“Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes muertos”, señalaron.

El día anterior, las autoridades israelíes dijeron que era probable que no todos los rehenes muertos serán devueltos el lunes, en cuyo caso ayudaría a localizarlos un “organismo internacional” previsto en el plan estadounidense.

Hamás denunció que los presos liberados sufrieron “horrendas torturas psicológicas y físicas”

Por su parte, Hamás denunció que los presos palestinos liberados este lunes por Israel sufrieron “las más horrendas torturas psicológicas y físicas”.

El grupo islamista aseguró que los propios presos relataron estos maltratos e instó a las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos a investigar estas acciones israelíes y a perseguir a los criminales de guerra en los tribunales internacionales.

En cambio, subraya que “la resistencia ha tratado a los prisioneros enemigos conforme a sus valores islámicos y nacionales, evitando poner en peligro sus vidas, mientras el ejército de ocupación seguía torturando y humillando a los presos palestinos en sus cárceles”.

El director general del Hospital de Al Shifa -el más importante de la Franja de Gaza-, Mohamad abú Salmiya, señaló que los presos han llegado “con signos de tortura” e incluso con “extremidades amputadas”.

“Los prisioneros liberados están exhaustos, con signos de tortura. Algunos prisioneros fueron liberados con extremidades amputadas. La mayoría de los prisioneros resultaron heridos como consecuencia de la guerra y no recibieron atención médica en las cárceles de la ocupación”, indicó según el portal de noticias Filastín, afín a Hamás.