Hamás denunció que Israel rompió la tregua en Gaza 47 veces: aseguran que hubo 38 muertos esta semana

El grupo terrorista advirtió sobre hechos que se dieron en el enclave palestino, que incluyeron bombardeos y ataques a civiles, según denuncian.

El alto el fuego entre Hamás e Israel entró en vigencia el pasado 10 de octubre, lo que llevó a que haya intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, además de la salida del Ejército de distintos sectores de la Franja de Gaza. Sin embargo, el grupo terrorista denunció que se dieron violaciones al acuerdo.

Según lo expresado por el Gobierno de Hamás, fueron 47 las veces que se faltó al acuerdo de paz por parte de Israel. Incluso 38 personas murieron en el marco de los ataques que se dieron en la última semana.

Tropas de Hamás en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

“La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 47 violaciones documentadas hasta la fecha, en flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario”, recoge el comunicado.

Entre las violaciones el Ejecutivo gazatí incluye “delitos de fuego directo contra civiles, bombardeos y ataques deliberados contra civiles y hasta la detención de varios civiles”. Alega también que el Ejército israelí utiliza para ello los tanques que mantiene apostados en barrios residenciales aún bajo su control (algo más del 50 % de Gaza siguen siendo zonas militarizadas), dispositivos de ataque a distancia o drones cuadricópteros que aún sobrevuelan algunas zonas del enclave.

Cese al fuego entre Israel y Hamás. Foto: REUTERS

“Estas violaciones han sido registradas en todas las gobernaciones de la Franja de Gaza sin excepción, confirmando que las fuerzas de la ocupación no han cesado su agresión y mantienen su política de asesinar y aterrorizar al pueblo palestino”, recoge el comunicado.

Prácticamente cada día, el Ejército israelí ha abierto fuego contra palestinos que cruzaban la “línea amarilla”, la demarcación imaginaria hasta la que las tropas tuvieron que retirarse al comenzar la tregua.

Consultadas por EFE, las autoridades sanitarias gazatíes aseguran que en la mayoría de los casos los fallecidos eran personas que trataban de llegar a sus hogares, que tuvieron que abandonar durante la ofensiva, gracias a la tregua.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la “línea amarilla”, pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.