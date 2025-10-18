León XIV podría visitar Argentina: cuándo sería el esperado viaje

Según lo expresado por Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, tras reunirse con el pontífice, pasar por Sudamérica está dentro de sus intenciones.

El papa León XIV. Foto: REUTERS

El papa León XIV expresó que tiene intenciones de visitar Argentina, según lo que contó Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. El mandatario tuvo un encuentro con el sumo pontífice y reveló que está dentro de sus planes visitar Sudamérica.

Cuándo podría visitar Argentina el papa León XIV

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos”, comentó el presidente sobre la chance de que pase por Argentina y Uruguay durante 2026.

Papa León XIV. Foto: EFE

Según contó, el sumo pontífice analizó la posibilidad de realizar el viaje de Francisco que quedó pendiente, destaca el sitio Newsweek Argentina.

“Su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que a León y los otros papas “no les queda otra opción” que visitar estos países porque “la gente los espera”.

El papa León XIV junto a Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Foto: EFE

“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio, pero este papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también”, expresó.

La charla de Orsi y León XIV sobre la ley de la eutanasia en Uruguay

Un punto clave de su encuentro tuvo que ver con la ley de la eutanasia, que se aprobó hace pocos días en Uruguay.

“Tenía muy claro que en Uruguay se había votado la ley y él sabe que en su momento el cardenal Sturla (Daniel Fernando, arzobispo de Montevideo) nos planteó la discrepancia, pero, por supuesto que hablamos, sabiendo de lo que pensábamos uno y otro, le conté, le contamos cómo fue el proceso de discusión de la ley, y bueno, y miramos a futuro”, señaló Orsi.

El papa León XIV junto a Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Foto: EFE

Explicó que el papa le puso ejemplos concretos, también personales, sobre su visión y la de la Iglesia y añadió: “Su visión siempre es bienvenida para poder mejorar el futuro y los derechos humanos, este, en clave nacional, pero también en misión universal”.