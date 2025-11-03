“Sueño del Desierto”: cómo será el lujoso tren de Arabia Saudita que tendrá un exclusivo hospedaje para 66 pasajeros

El empresario Paolo Barletta detalló que el tren de ultralujo tendrá un itinerario de hasta 1.300 km con una o dos noches de estancia a través del país asiático. En su interior, habrá 31 suites privadas y dos suites presidenciales.

El tren de ultralujo "Sueño del Desierto" que presentó Arabia Saudita. Foto: actualidad.rt.com

A partir de 2026, los viajes en tren de ultralujo a bordo del “Sueño del Desierto” estarán disponibles en Arabia Saudita. De esta manera, el grupo italiano Arsenale lanzará el primero de sus cuatro cruceros en tren de lujo fuera de Europa.

El “Sueño del Desierto” estaría listo a fines de 2026, con salida desde Riad. Un total de 66 pasajeros van a poder disfrutar de un exclusivo viaje con servicios de primera clase en una de las 31 suites privadas y dos suites presidenciales.

El interior del tren de ultralujo "Sueño del Desierto" que presentó Arabia Saudita. Foto: actualidad.rt.com

El empresario Paolo Barletta detalló que el lujoso tren tendrá un itinerario de hasta 1.300 km con una o dos noches de estancia a través del país, con paradas para descubrir las “maravillas menos conocidas de Arabia Saudita”.

La serie de estos cuatro cruceros de lujo está a cargo de Boot, una joven empresa familiar que opera en este mercado desde 2023 y que revivió el “Dolce Vita Orient Express“, operado por Accor en una versión de lujo.

El interior del tren de ultralujo "Sueño del Desierto" que presentó Arabia Saudita. Foto: actualidad.rt.com

El objetivo de Arabia Saudita es ofrecer servicios de máxima calidad en términos de diseño y gastronomía, equilibrando las referencias locales extraídas de la historia con los estándares internacionales.

La compañía nacional Ferrocarriles de Arabia Saudita, la Autoridad General de Transportes (TGA), la Autoridad de Turismo Saudita (STA), el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Transportes y Servicios Logísticos trabajan en el lujoso proyecto.

¿Cuál es el tren más largo del mundo?

El récord mundial en longitud es para el tren de BHP Iron Ore, en Australia. Con 7,3 kilómetros de largo, equivalentes a 22 Torres Eiffel alineadas, está compuesto por 682 vagones y ocho locomotoras, sumando un total de 5.648 ruedas.

BHP Iron Ore, el tren más largo del mundo. Foto: Instagram @inside_bhp

Además de su longitud, el tren australiano destaca por su peso superior a 100 toneladas, capaz de transportar casi 100.000 toneladas de mineral de hierro en un solo viaje. Desde 2001, opera conectando la mina Yard con el puerto de Port Hedland.

Los 5 mejores trenes del mundo, según la revista Travel + Leisure

Los trenes elegidos fueron calificados por los usuarios por sus alojamientos, destinos, gastronomías, itinerarios, servicios y valores:

1. Rocky Mountaineer, Vancouver.

2. British Pullman, Londres.

3. Tren del Vino del Valle de Napa, California.

4. Venice Simplon-Orient-Express, diferentes rutas por Europa.

5. Tren Al Andalus, principalmente tiene itinerarios por Andalucía.