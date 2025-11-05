America Business Forum: María Corina Machado afirmó que “Maduro tiene que entender que sus horas están terminándose”

La líder de la oposición en Venezuela afirmó que el actual gobernante “desató una guerra” y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “la está terminando”.

María Corina Machado en el America Business Forum. Foto: REUTERS

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó este miércoles que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, “empezó esta guerra” y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “la está terminando”, en medio de reportes sobre posibles ataques estadounidenses contra Caracas.

“La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano”, dijo Machado de forma virtual en el America Business Forum (ABF) en Miami.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 consideró que “fue fundamental el impacto” de la estrategia del líder republicano, cuyo Gobierno analiza bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, según reportaron la semana pasada medios como The Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald.

Machado respaldó la estrategia de Trump, quien ordenó ataques que mataron al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre, porque “combate los flujos de efectivo” de “estructuras criminales” que presuntamente trafican armas, drogas y personas.

“Y necesitas cortar esos flujos de efectivo, y eso es precisamente lo que el presidente Trump está haciendo para proteger millones de vidas de ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos, y ciertamente Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”, sostuvo.

Asimismo, argumentó que Maduro rechazó las ofertas de una transición negociada tras las elecciones de julio de 2024 en las que la oposición venezolana y varios gobiernos extranjeros aseguran que triunfó Edmundo González Urrutia, apoyado por Machado.

“Así que este es el momento en el que Maduro tiene que entender que sus horas están terminándose y, ciertamente, si acepta una transición, irá más lejos, ordenadamente, pacíficamente y más rápido, pero pasará sin importar lo que Maduro haga”, adelantó.

María Corina Machado apuntó contra Cuba y Nicaragua

La líder opositora venezolana también aseveró que, cuando caiga el Gobierno de Maduro, seguirán Cuba y Nicaragua, además de cambios en la política con Irán, Rusia y China, a los que acusó de convertir a Venezuela “en un puente” para ayudar a las “redes criminales”.

“Este es un momento único que ha unido a nuestro país y que ha impulsado nuestros últimos pasos hacia la libertad, eso será también la libertad de Cuba y Nicaragua”, aseveró.

Machado es una de las oradoras del primer día del ABF, que este miércoles y jueves reúne en Miami a líderes como Trump, el presidente argentino, Javier Milei, y deportistas como Rafael Nadal y Lionel Messi.