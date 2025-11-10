Se estrelló un helicóptero en Italia: despliegan un intenso operativo para hallar a sus dos ocupantes

Los restos de la aeronave fueron hallados en el centro del país. Viajaban en ella el empresario orfebre Mario Paglicci, de 77 años, y el inmobiliario Fulvio Casini, de 67.

Tareas de rescate del helicóptero que se estrelló en Italia. Foto: Captura de video.

Equipos de rescate de Italia localizaron este lunes los restos de un helicóptero privado que se estrelló un día antes en una zona montañosa del centro del país.

La ubicación exacta fue entre las regiones de Toscana y Marcas, dos regiones del centro de la península itálica, la primera de ellas ubicada en el centro-oeste y con costa en el Mar Tirreno, mientras que Marcas se está bañada por el Mar Adriático, en la costa este.

En la aeronave en cuestión viajaban el empresario orfebre Mario Paglicci, de 77 años, y el inmobiliario Fulvio Casini, de 67.

Las tareas de búsqueda de los dos ocupantes del helicóptero que se estrelló en Italia. VIdeo: EFE.

¿Qué pasó con los ocupantes del helicóptero que se estrelló en Italia?

Mientras tanto, continúa la búsqueda de los dos ocupantes que viajaban en este helicóptero estrellado.

El portavoz del Cuerpo Nacional de Socorro Alpino (CNSAS), Simone Alessandrini, indcó que la nave desplomada fue hallada desde el aire por los bomberos y hasta el lugar se acercaron equipos de tierra de los bomberos y de la Guardia di Finanza.

Hay que destacar que el helicóptero había desaparecido de los radares el domingo por la tarde en el momento en que sobrevolaba entre Venecia y una pista privada en la provincia de Arezzo, al centro del país.

Debido a ese último registro de su ubicación, se pudo identificar la zona en donde finalmente fue encontrado, en las inmediaciones a un bosque cercano al lago de Montedoglio, una zona conocida como la Alpe della Luna, que forma parte de un parque natural protegido.

Las autoridades aún no encontraron a ninguno de los dos ocupantes y tampoco han aclarado las causas del accidente, motivos por los cuales la Fiscalía de Arezzo ha decidido abrir una investigación.