Video impactante: el momento en que un helicóptero se estrelló contra un estanque en Francia

La aeronave no pudo recargar agua para sofocar un incendio. Pese a las maniobras del piloto, todo terminó en un impresionante accidente.

Brutal accidente en Francia. Foto: Capturas.

El helicóptero Morane, del Departamento de Bomberos de Finistère, se estrelló en la madrugada del domingo 24 de agosto en el estanque de Rosporden, Francia. El accidente, que no dejó víctimas, ocurrió mientras los tripulantes del helicóptero respondían a un incendio que se había desatado en la zona.

Un video registró el momento en que la aeronave rozó la superficie del lago mientras intentaba recoger agua para sofocar el incendio. Instantes después, perdió estabilidad y terminó precipitándose al estanque, lo que generó una fuerte sacudida y el hundimiento del aparato.

El piloto y un bombero a bordo salieron ilesos. Foto: Captura.

A pesar de la espectacularidad del accidente, los tripulantes lograron salir ilesos y fueron rescatados rápidamente por equipos de emergencia presentes en el lugar.

Afortunadamente, el piloto y un bombero a bordo no sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados al hospital de Quimper para someterse a una revisión.

Un helicóptero de extinción de incendios se estrelló en Francia. Video: Reuters.

Los servicios gubernamentales anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas precisas del accidente. Añadieron que el helicóptero será reemplazado este mismo lunes 25 de agosto por otra aeronave para garantizar la continuidad operativa de la misión.

Detalles del accidente de helicóptero en Francia

Eran las 19:10 en el país europeo cuando vieron al helicóptero “Morane 29” descender para llenar su “cubo de Bambi”, el contenedor instalado bajo el fuselaje. Por una razón aún no determinada, la aeronave comenzó a girar repentinamente y se estrelló en el estanque

El estanque se encuentra en el centro de la ciudad, rodeado de casas y numerosas zonas boscosas. Los domingos, los vecinos suelen pasear por sus alrededores, y algunos aprovechan para practicar deportes acuáticos, como paddleboarding o navegación a vela. Con el calor, algunos también se bañaban.

Es por eso que este incidente, sin precedentes en la ciudad, conmocionó a toda la localidad francesa.