Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia, a mil kilómetros de la frontera entre ambos

El hecho se produjo en las últimas horas. Esta misma refinería, la de Novokuibishevsk, ya había sido bombardeada a mediados de octubre.

Ataque a la refinería de petróleo rusa de Novokuibishevsk. Foto: X/@PoderioMilitar

Ucrania atacó en la noche del sábado una de las refinerías de petróleo más importantes de Rusia, la ubicada en la región de Samara -a unos 1.000 kilómetros de la frontera entre ambos- conocida como la refinería de Novokuibishevsk.

Así lo informó el mando de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania este domingo: “La refinería de Novokuibishevsk desempeña un papel importante en el abastecimiento de las necesidades del ejército ruso, al producir más de 20 tipos de productos. El volumen anual de procesamiento es de 8,8 millones de toneladas”.

Ataque a la refinería de petróleo rusa de Novokuibishevsk. Foto: X/@PoderioMilitar

La operación la llevaron a cabo las fuerzas de sistemas no tripulados, en colaboración con las fuerzas especiales y otros componentes de las fuerzas de defensa ucranianas, y por el ataque se produjeron explosiones y un incendio en el territorio de la refinería.

La refinería de Novokuibishevsk ya había sido atacada en octubre

La misma refinería ya estuvo obligada a detener dos de sus principales instalaciones de procesamiento de petróleo después de un golpe similar por parte de Ucrania el pasado 19 de octubre.

“Las fuerzas de sistemas no tripulados reducen progresivamente la capacidad del enemigo para suministrar productos petrolíferos para la guerra contra Ucrania”, explicó el comunicado ucraniano.

Ataque a la refinería de petróleo rusa de Novokuibishevsk. Video: X/@FONSEJ1

También el Estado Mayor de Ucrania informó que sus fuerzas atacaron una base rusa de almacenamiento de drones pertenecientes a la unidad Rubikon y una estación de bombeo de combustible y lubricantes en el territorio ocupado de la región ucraniana de Donetsk.

Cómo suele ser costumbre, a través de un mensaje en Telegram, el Estado Mayor proporcionó también información actualizada sobre el ataque el sábado contra una refinería en la región rusa de Riazán, en el que resultaron dañadas las unidades de destilación de crudo ELOU-AVT-4 y ELOU-AVT-6, un depósito de almacenamiento de productos petrolíferos y una estructura de soporte de ductos.