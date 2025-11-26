Dónde queda la estación de trenes más grande del mundo: 16.000 pasajeros por hora, techo de cristal, 15 andenes y 19 vías

Inaugurada en 2025, esta megaestación combina tamaño récord, diseño futurista y un papel estratégico dentro de la red ferroviaria del país, conectando el este y el oeste del país en tiempo récord. En qué parte del mundo se encuentra.

Chongqing East Railway Station, China. Foto: Instagram @peoples_daily

El pasado 27 de junio, China inauguró la Chongqing East Railway Station, la terminal ferroviaria más grande del planeta. Con 1,22 millones de metros cuadrados, lo que equivale a 170 campos de fútbol, esta megaestación quintuplica el tamaño de la icónica Grand Central de Nueva York.

El proyecto, que deslumbró por su magnitud y tuvo un costo aproximado de 6.700 millones de euros, no solo llama la atención por su tamaño, sino también por su diseño arquitectónico y su funcionalidad.

Chongqing East Railway Station, China. Foto: Instagram @peoples_daily

Así es Chongqing East, la estación de trenes más grande del mundo

La construcción de esta obra colosal comenzó oficialmente en noviembre de 2018. De 2023 a 2025, el proyecto pasó de ser un terreno baldío a una estación completamente operativa. Antes de las obras, la zona era un valle deshabitado. Hoy, mueve hasta 16.000 pasajeros por hora, demostrando la magnitud del proyecto en tiempo récord.

Más que una estación, Chongqing East es un nodo estratégico dentro de la red ferroviaria nacional “Ocho Verticales y Ocho Horizontales”, que conecta el este y el oeste del país.

Chongqing East Railway Station, China. Foto: Instagram @peoples_daily

Con 15 andenes y 29 vías, permite viajar a ciudades como Pekín, Shanghái o Guangzhou en seis a ocho horas, y a Chengdu, Wuhan o Kunming en apenas una a tres horas. Su ubicación en el distrito de Nan’an, a las afueras de Chongqing, la convierte en un eje clave para el transporte en el suroeste de China.

El diseño de la estación combina funcionalidad y cultura local. Sus columnas evocan los árboles huangjue, las rejillas de ventilación tienen forma de flores y los carteles de bienvenida simulan rollos de bambú. Además, el techo acristalado permite la entrada de luz natural a la sala principal, haciendo del espacio un entorno agradable y visualmente impactante.

Chongqing East Railway Station, China. Foto: Instagram @peoples_daily

Chongqing East también es un modelo de desarrollo urbano. Alrededor de la estación se planea un distrito con hoteles, oficinas, centros comerciales e instalaciones culturales, transformando lo que antes era un valle vacío en un nuevo polo urbano.

Y esto es solo el comienzo: con líneas de alta velocidad como Zhengyu y Yukun en construcción, la estación seguirá consolidándose como un hub ferroviario continental, demostrando una vez más la capacidad de China para sus megaconstrucciones récord.