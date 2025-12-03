La lucha por la supremacía militar se recrudece en Sudamérica: un ejército probó con éxito un misil aire-aire

La Fuerza Aérea de un país sudamericano sorprendió al mundo al poner su énfasis en la modernización y fortalecimiento de sus sistemas de defensa.

Se realizó el primer disparo del misil aire-aire MBDA Meteor desde un caza F-39E Gripen. Foto: Wikipedia.

La disputa por el poderío militar en Sudamérica suma un nuevo capítulo tras la confirmación de que un ejército de la región realizó con éxito una prueba de un misil aire-aire. El ensayo, que marca un avance significativo en sus capacidades operativas, se inscribe en un contexto regional cada vez más atento a la modernización y fortalecimiento de sus sistemas de defensa.

El pasado 27 de noviembre de 2025, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) realizó con éxito el primer disparo del misil aire-aire MBDA Meteor desde un caza F-39E Gripen en la Base Aérea de Natal.

El misil aire-aire MBDA Meteor. Foto: Wikipedia.

Con esta integración, el país cuenta con un sistema capaz de identificar, rastrear y enfrentar objetivos a más de 150 kilómetros, lo que refuerza su posición estratégica en el continente.

La reciente prueba consolida que la dupla Gripen E y Meteor coloca a Brasil al frente en materia de misiles aire-aire en Sudamérica, incrementando de manera notable su poder disuasivo y su capacidad de control del espacio aéreo.

La importancia para Brasil del lanzamiento de un misil MBDA Meteor desde uno de los nuevos cazas Gripen E

El Meteor es un misil “beyond-visual-range” (BVR), es decir de largo alcance, que trasciende la visión, desarrollado por MBDA. Emplea propulsión por ramjet, lo que le permite mantener empuje hasta el momento del impacto, lo que aumenta su efectividad incluso contra blancos maniobreros.

El misil fue disparado contra un blanco aéreo Mirach 100/5, diseñado para replicar perfiles de vuelo de cazas maniobrando a alta velocidad y altitud. Este escenario desafiante permitió evaluar la precisión y el rendimiento del Meteor en condiciones realistas de combate, además de poner a prueba las capacidades del Gripen E en misiones aire-aire de largo alcance.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB). Foto: Wikipedia.

La integración del misil Meteor al F-39E Gripen amplía de forma significativa la capacidad disuasoria del Brasil. Este avance coloca a la Fuerza Aérea Brasileña en un nuevo nivel en materia de defensa aérea, reforzando la soberanía sobre su extenso espacio aéreo.

Un país sudamericano entre los ejércitos más poderosos del mundo

Brasil comenzó a destinar mucho dinero en pos de la modernización de sus equipamientos y tecnologías militares, en los últimos años. Esto lo llevó a contar con el Ejército más importante de América Latina y uno de los más poderosos del mundo.

El país sudamericano, que se encuentra en el puesto número 12 respecto a todas las demás naciones del planeta, tiene una gran cantidad de efectivos: la defensa nacional está muy desarrollada y se estima que al menos cuentan con 334.500 integrantes.

Ejército de Brasil. Foto: Unsplash.

Además, Brasil es la economía más importante de América Latina y forma parte de bloques como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Estos datos, sumados al poderío de su Ejército, muestran la importancia del país para toda la región.

Como era de esperarse,Estados Unidoses el país con mayor poderío militar del mundo, seguido de cerca porRusiayChina. A estos se suman laIndiayCorea del Sur, en el cuarto y quinto puesto respectivamente.