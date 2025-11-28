Poderío militar de Brasil: los detalles del Almirante Karam, el cuarto submarino presentado

En el marco del Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), Brasil presentó su nuevo sumergible. Además, confirmó la fabricación del primer submarino nuclear del país.

Submarino Almirante Karam de Brasil. Foto: Instagram

El pasado miércoles se desarrolló la presentación de un cuarto submarino convencional por parte de Brasil, llamado Almirante Karam (S43), en el marco del Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB).

El evento tuvo lugar en el Complejo Naval de Itaguaí, donde también se había oficializado la entrada del Tonelero (S42), el tercero de la misma serie.

El nuevo submarino de Brasil. Video: X.

La fabricación de estos submarinos estuvo a cargo de Itaguaí Construções Navais, con el diseño conjunto entre Brasil y la empresa de Francia llamada Naval Group.

Estos sumergibles son unidades diesel-eléctricas, de la clase Riachuelo. Fueron fabricados en el marco del acuerdo de transferencia tecnológica que se firmó décadas atrás, con la participación en su desarrollo de más de 2.000 personas.

El primer paso para el Almirante Karam tendrá que ver con las pruebas de aceptación en el mar, antes de que se sume por completo al servicio.

Submarino Almirante Karam de Brasil. Foto: Instagram

José Múcio Monteiro, ministro de Defensa, dijo presente en el acto. Se esperaba a Lula da Silva, aunque el presidente de Brasil no pudo estar por problemas de agenda.

Los detalles del Almirante Karam, el nuevo submarino de Brasil

Con respecto a las capacidades técnicas de estos submarinos, son derivados del Scorpene de Francia. Pueden operar en misiones de patrullaje, vigilancia y protección de recursos marítimos. Las tareas que les serán asignadas estarán en la “Amazonia Azul”, la zona económica exclusiva marítima brasileña, donde está el grueso productivo del petróleo, gas y comercio exterior.

Submarino Almirante Karam de Brasil. Foto: Instagram

El PROSUB confirmó el desarrollo del Álvaro Alberto, el primer submarino a propulsión nuclear en Brasil

El PROSUB sigue con el desarrollo del Álvaro Alberto, según informaron las autoridades de Brasil. Se trata del primer submarino con propulsión nuclear de su país, además de que contará con armamento convencional.

Una de las grandes ventajas que posee esta clase de sumergibles es que puede navegar a mayores velocidades, así como también la capacidad de mantenerse más tiempo debajo del agua sin tener que subir a cargar la energía.

El objetivo que se pusieron las autoridades es que la unidad esté lista para 2033, más allá de que sus avances están atados a los acuerdos tecnológicos con Francia, así como también la disponibilidad de presupuesto.

Brasil da importantes pasos a consolidarse como un líder en la región en materia de armamento. El Complejo Naval de Itaguaí es la mayor base de construcción y mantenimiento de América Latina en lo que tiene que ver con submarinos.