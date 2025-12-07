Brasil realizó la Operación Atlas Anfibia: un despliegue naval de 3.400 militares y maniobras de alta complejidad

La Marina de Brasil completó la Operación “Atlas Anfibia”, un ejercicio militar de gran escala que reunió a 3.400 efectivos, avanzados medios navales y observadores internacionales.

Operación “ATLAS ANFIBIA” de Brasil. Foto: X/@Zonamilitar1

La Marina de Brasil (MB) este pasado martes lanzó la Operación “Atlas Anfibia”, la cual trata de un ejercicio militar de gran escala que abarcó hasta este viernes 5 de diciembre en el área marítima comprendida entre la Isla de Marambaia, en Río de Janeiro, y la localidad de Itaoca, en Espírito Santo.

El operativo estuvo destinado a entrenar operaciones anfibias, las cuales se consideran de las más complejas del ámbito naval por la coordinación táctica que implican y el alto grado de precisión de cada maniobra.

Operación “ATLAS ANFIBIA” de Brasil. Foto: X/@Zonamilitar1

Conquista de una playa hostil

El objetivo principal del ejercicio fue simular la conquista de una playa hostil a través del desembarco coordinado de tropas.

Por ello, la Marina movilizó a unos 3.400 militares, incluidos 1.500 infantes de marina, quienes ejecutaron técnicas de infiltración, reconocimiento y movimientos terrestres tácticos.

Con esta actividad militar se buscó poner a prueba la capacidad de las unidades para operar en escenarios de conflicto donde factores como la movilidad, la sorpresa y la integración entre fuerzas son clave para el éxito.

La operación contó con la presencia de observadores internacionales de Arabia Saudita, Argentina, Camerún, Egipto, España, Francia, India, Namibia y Reino Unido, además de 12 especialistas civiles brasileños.

Operación “ATLAS ANFIBIA” de Brasil. Foto: X/@Zonamilitar1

El operativo estuvo encabezado por el Comandante en Jefe de la Escuadra, vicealmirante Antonio Carlos Cambra, y por el Comandante de la 1ª División de la Escuadra, contraalmirante Marcelo do Nascimento Marcelino, líder de la Fuerza de Tarea Anfibia que estuvo encargada de articular todos los movimientos vinculados al empleo del poder naval durante la misión.

El despliegue naval del operativo de Brasil

El despliegue incluyó un robusto componente naval. Entre los que estuvieron el Buque Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, el Buque Dique Multipropósito “Bahia”, el Buque de Desembarco de Vehículos Blindados “Almirante Saboia”, las fragatas “Liberal” e “Independência”, y la corbeta “Barroso”. También participan embarcaciones de desembarco como la “Marambaia”, la “Camboriú”, y unidades especializadas en transporte de vehículos y materiales, entre ellas “Cagarras” y “Cataguazes”.

Operación “ATLAS ANFIBIA” de Brasil. Foto: X/@Zonamilitar1

También el componente aeronaval estuvo conformado por helicópteros UH-12 “Esquilo”, AH-15B y UH-15 “Super Cougar”, SH-16 “Seahawk” y AH-11B “Super Lynx”, complementados por la aeronave no tripulada RQ-1 “ScanEagle”.

Además, se sumaron vehículos anfibios de oruga (CLAnf) y un vehículo de superficie no tripulado (VSNT), para ampliar las capacidades de movilidad, exploración y vigilancia del operativo.