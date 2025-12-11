Corrupción en España: detienen a la “fontanera” de Pedro Sánchez tras ofrecer sobornos a fiscales y policías

La exmilitante del partido gobernante en España (PSOE), Leire Díez, se ganó ese apodo luego de que salgan a la luz grabaciones en las que ofrecía sobornos en nombre del partido socialista a funcionarios que investigan el Gobierno.

La corrupción salpica a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: EFE

Un escándalo de corrupción vuelve a salpicar al gobierno de Pedro Sánchez. La exmilitante del partido gobernante en España (PSOE) Leire Díez, apodada por los medios españoles como la “fontanera” (plomera) del socialismo, fue detenida el miércoles junto al expresidente del conglomerado público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.

Díez se ganó ese apodo luego de que salgan a la luz grabaciones en las que ofrecía sobornos en nombre del partido socialista a fiscales y policías que investigaban al gobierno en distintas causas.

Ambos fueron arrestados en relación con una causa que se sigue en la Audiencia Nacional española, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial, aunque las fuentes aludieron a contratos públicos bajo sospecha.

Las dos detenciones tienen lugar en un momento en el que varios exmiembros del Gobierno socialista se vieron salpicados por el llamado “caso Koldo”, que llevó a prisión preventiva al exministro José Luis Abalos y al ex número dos del PSOE Santos Cerdán -actualmente en libertad-.

Corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez

La exmilitante socialista Leire Díez está acusada en este caso de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía española o altos mandos policiales, con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

Leire Díez. Foto: X @lanochedecuesta

Díez, extrabajadora de la empresa pública Correos, que depende de la SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser “mano derecha” de Santos Cerdán y “la persona que ha puesto el PSOE” para investigar posibles irregularidades.

Por su parte, Vicente Fernández trabajó en Servinabar, empresa investigada en el “caso Koldo”, después de renunciar en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto arreglo en una concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso del que finalmente fue absuelto.

Servinabar es una empresa vinculada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que según una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se quedaba con un 2% de algunas adjudicaciones que lograba Acciona, una de las principales empresas españolas de construcción.

Arrestan a Santos Cerdán, integrante del partido de Pedro Sánchez. Foto: Reuters

Varios exdirectivos de Acciona están investigados también por su presunta relación con esta trama, que supuestamente lograba contratos por medio de la “indebida influencia” del exdirigente socialista.