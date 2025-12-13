Arica, la nueva ciudad del crimen organizado en Chile: altas tasas de homicidios y una frontera caliente

La zona está marcada por el temido Tren de Aragua. Ante la violencia, se convirtió en un tema central en la campaña electoral.

Arica, la ciudad violenta de Chile. Foto: REUTERS

En el norte de Chile, Arica se volvió una zona central en la campaña electoral trasandina por la violencia marcada por el crimen organizado con un principal responsable: el temido Tren de Aragua.

Arica tiene la tasa de homicidios más alta de Chile, en torno a 9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional que ronda los 6.

Y la gran mayoría de estos crímenes tienen un origen delictivo: ejecuciones, torturas y cuerpos enterrados en el desierto, tal como describe María del Pilar Castillo para una nota de La Nación.

El cambio radical en el norte de Chile coincide con la ola migratoria de 2018, en la que colombianos, venezolanos y ecuatorianos poblaron el país trasandino.

Sin embargo, en dicha ola, también llegaron algunos delincuentes que generaron esta violencia que parece no tener fin y preocupa al próximo Poder Ejecutivo chileno.

Ante el balotaje, los especialistas coinciden en la fórmula para ponerle fin a una violencia imparable: endurecimiento migratorio es lo que prometen desde los dos comandos que llegaron a la definición: más trabas a la regularización, expulsiones selectivas y mayores requisitos para renovar visas.