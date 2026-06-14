El insólito pueblo donde sus habitantes deben operarse el apéndice de forma obligatoria: está en un país vecino de Argentina

Villa Las Estrellas, en la Antártida Chilena. Foto: Wikimedia Commons

Existe un pueblo que parece salido de una historia de ciencia ficción: Villa Las Estrellas, un asentamiento antártico perteneciente a Chile donde quienes residen de forma permanente deben cumplir una condición sanitaria tan extrema como el entorno que los rodea: sus habitantes deben someterse de manera preventiva a la extracción del apéndice.

Lo más llamativo es que en este asentamiento no solo viven adultos vinculados a tareas de investigación o defensa: también hay familias, niños, e incluso perros y mascotas, algo poco habitual en una base de este tipo. Ese contraste entre vida cotidiana y condiciones extremas convierte al lugar en uno de los casos más insólitos del mundo.

Villa Las Estrellas: por qué es obligatorio sacarse el apéndice para vivir en este pueblo chileno

Quienes deciden vivir en Villa Las Estrellas durante un período prolongado deben someterse a una apendicectomía preventiva. La razón detrás de este requisito es simple: el hospital más cercano con capacidad quirúrgica está a más de 1000 kilómetros de distancia, más allá de la isla King George, cruzando el gélido Océano Austral.

Además, en la base hay profesionales de la salud (pocos), pero ninguno con formación en cirugía, mientras que las instalaciones médicas son limitadas, por lo que cualquier emergencia, como una apendicitis, requiere una evacuación aérea hacia un centro hospitalario con recursos para atender ese tipo de urgencias.

Villa Las Estrellas, en la Antártida Chilena. Foto: Wikimedia Commons

La medida alcanza especialmente a científicos y personal militar, que integran la mayor parte de la población estable en este remoto enclave del continente blanco.

La regla de los seis años: quiénes deben someterse por obligación a la cirugía médica

Cualquier persona que planee mudarse al campamento debe someterse a rigurosos exámenes médicos, que incluyen la extracción del apéndice en mayores de seis años y diversas evaluaciones psicológicas.

El objetivo principal es reducir al mínimo la necesidad de evacuaciones de emergencia, ya que, aunque Villa Las Estrellas cuenta con una pista de aterrizaje, las extremas condiciones climáticas pueden impedir un despegue inmediato en caso de urgencia médica.

Exámenes médicos y psicológicos: cuáles son los rigurosos requisitos para mudarse al campamento antártico

Los trabajadores con destino a Villa Las Estrellas suelen someterse a exámenes físicos bastante rigurosos para reducir el riesgo de que surjan problemas médicos.

Estos controles suelen ser menos estrictos para el personal que trabaja en la Antártida durante el verano austral, cuando los vuelos entran y salen con regularidad y las condiciones son algo más benignas.

En contrapartida, los trabajadores que pasan el invierno en el campamento antártico deben pasar un control más exigente, dado el reto que supone intentar una evacuación médica durante el oscuro, tormentoso e inhóspito invierno antártico.

Villa Las Estrellas, en la Antártida Chilena. Foto: Wikimedia Commons

Sin mascotas: de qué trata la estricta norma del pueblo para evitar enfermedades infecciosas

Como si fuera poco, las autoridades prohibieron la presencia de perros, ya que consideran que estos podrían ser portadores de enfermedades infecciosas.

De esta manera, queda en evidencia cómo Villa Las Estrellas impone normas muy estrictas para sus habitantes, en su mayoría científicos y personal militar, que a menudo viven acompañados de sus familias.