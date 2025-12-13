Expresidente de Bolivia a cárcel común mientras es investigado por presunta corrupción

Durante la audiencia virtual que duró casi seis horas, el juez Elmer Laura dispuso la prisión preventiva de Luis Arce. Los detalles de la causa por la cual está imputado por delitos de “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica”.

Un juez ordenó cinco meses de prisión hacia el exmandatario.

El juez Elmer Laura dispuso cinco meses de prisión preventiva para el expresidente de Bolivia, Luis Arce, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. La medida fue ordenada tras una audiencia realizada este viernes 12 de diciembre en la que se evaluaron los elementos presentados por la fiscalía.

El magistrado consideró que existen riesgos procesales, entre ellos, la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación, lo que justificó la adopción de la prisión preventiva mientras avanza el expediente judicial. La defensa del exmandatario rechazó la decisión y anticipó que apelará el fallo.

La causa contra Luis Arce, expresidente de Bolivia

La causa se vinculó a supuestos hechos de corrupción y manejo irregular de recursos públicos, aunque desde el entorno de Arce sostuvieron que se trata de una persecución política impulsada por sectores opositores. En ese sentido, sus abogados remarcaron que el expresidente siempre estuvo a disposición de la Justicia y cuestionaron la proporcionalidad de la medida.

El fallo judicial se dio a conocer en un contexto de alta tensión política en Bolivia, donde los procesos contra exfuncionarios y expresidentes suelen generar fuertes debates sobre la independencia judicial y el uso del sistema penal con fines políticos. Organizaciones afines a Luis Arce expresaron su rechazo a la decisión y convocaron a movilizaciones.

La Justicia de Bolivia ordenó su detención. Foto: EFE

Desde el Ministerio Público de Bolivia defendieron la actuación de la Justicia y señalaron que la prisión preventiva responde a criterios legales vigentes, mientras continúa la recolección de pruebas. El juez fijó un plazo de cinco meses para la detención preventiva, período durante el cual se deberá avanzar con la investigación.

El caso contra Arce se suma a otros procesos judiciales que involucran a exautoridades bolivianas en los últimos años, en un escenario marcado por la polarización política y las disputas entre oficialismo y oposición con impacto directo en la agenda institucional del país vecino.